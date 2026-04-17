Attacco devastante in Ucraina: 18 morti in raid russi su Kiev e altre città

Grave escalation di violenza nella notte: la Russia ha colpito Kiev e altre città ucraine con droni e missili, causando 18 vittime, tra cui un bambino, e numerosi feriti. Danni ingenti a infrastrutture civili e blackout in alcune zone.

Nella notte tra mercoledì e giovedì, l' Ucraina è stata teatro di uno dei più devastanti attacchi russi degli ultimi mesi. L'offensiva, condotta con droni e missili, ha colpito la capitale Kiev e diverse altre città, causando la morte di 18 persone secondo le autorità ucraine.

Le città più colpite includono Odessa nel sud-ovest, dove hanno perso la vita nove persone, Kiev, con quattro vittime, Dnipro, anch'essa con quattro decessi, e Kharkiv nell'est, con una vittima.

L'aeronautica militare ucraina ha fornito dati allarmanti sull'entità dell'attacco, affermando che la Russia ha lanciato complessivamente 659 droni e 44 missili contro l'Ucraina nell'arco delle ultime 24 ore. Di questi, 636 droni e 31 missili sono stati abbattuti dalle difese ucraine, ma i restanti hanno raggiunto 26 località diverse.

A Kiev, il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che tra le quattro vittime cittadine vi era anche un bambino di soli 12 anni. L'attacco sulla capitale ha inoltre causato il ferimento di 45 persone, tra cui diversi soccorritori che erano intervenuti per prestare aiuto. Le infrastrutture civili hanno subito danni ingenti, con incendi scoppiati in diversi edifici, tra cui palazzi residenziali e un hotel, che hanno riportato gravi conseguenze strutturali.

Nella città di Dnipro, il capo dell'amministrazione regionale Oleksandr Ganzha ha confermato i quattro decessi e ha aggiunto che decine di persone sono rimaste ferite. Gli attacchi hanno avuto un impatto significativo anche sulle infrastrutture essenziali: le città di Mykolaiv e Kherson, situate nel sud del paese, sono rimaste completamente senza elettricità a causa dei danni subiti dalla rete.

In risposta a questa escalation di violenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato l'accaduto tramite la piattaforma X, sottolineando come questo attacco dimostri l'importanza di mantenere e, possibilmente, inasprire le sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea nei confronti della Russia, rifiutando ogni ipotesi di attenuazione.

Questi eventi si inseriscono in un contesto di crescente tensione e conflitto, evidenziando la continua vulnerabilità del territorio ucraino e le pesanti conseguenze umanitarie degli attacchi. La comunità internazionale osserva con preoccupazione l'evolversi della situazione, mentre l'Ucraina continua a chiedere sostegno per la propria difesa.

È importante notare che le notizie riguardo a Elon Musk, alle motivazioni che spingono alcune persone a sposarsi online, alla sospensione degli attacchi in Libano e alla riforma per i reati più gravi a El Salvador, così come l'arresto di una vedova francese in USA, sono state presentate in modo confuso e non sono direttamente correlate agli eventi bellici in Ucraina descritti nel corpo principale del testo. La loro inclusione sembra essere un errore di formattazione o un tentativo di aggiungere contenuti non pertinenti all'argomento centrale.





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