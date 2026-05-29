Attacco di droni ucraini in Donetsk: tre morti e quattro feriti

Un attacco di droni ucraini ha colpito una squadra di riparazione per la società di approvvigionamento idrico in una parte controllata dalla Russia della regione orientale ucraina di Donetsk, uccidendo tre lavoratori e ferendone altri quattro.

Un attacco di droni ucraini ha ucciso tre lavoratori di un'azienda di servizi pubblici in una parte controllata dalla Russia della regione orientale ucraina di Donetsk .

Il capo della regione insediato dal Cremlino, Denis Pushilin, ha detto che gli operai, una squadra di riparazione per la società di approvvigionamento idrico, erano in un'auto a Vuhlehirsk, a nord della città di Donetsk, quando è stata colpita dai droni. Pushilin ha inoltre detto che quattro persone sono rimaste ferite in altri incidenti in parti della regione sotto il controllo russo.

La Russia ha chiesto all'Ucraina di abbandonare le aree della regione di Donetsk che detiene e ha detto che è pronta a continuare a combattere fino a quando non si assicurerà il pieno controllo su Donetsk. Le forze russe sono state impegnate in una lenta avanzata attraverso Donetsk, anche se il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e altri funzionari hanno detto che le forze di Kiev hanno ripreso territorio e sono ora nella loro migliore posizione da mesi lungo la linea del fronte di 1.200 km.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le sue forze hanno catturato il villaggio di Novovasylivka nella regione di Kharkiv, più a nord, dove Mosca dice che sta cercando di stabilire una zona cuscinetto sul suo confine. La regione centrale russa di Volgograd e la regione russa di Yaroslavl sono state anche attaccate dai droni, ma non sono state riportate vittime.

L'obiettivo dell'Ucraina è quello di tagliare le entrate energetiche della Russia per portare a termine la guerra che dura ormai più di quattro anni





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