Attacco di squalo a Coogee: donna in gravi condizioni, governo australiano rivede le regole sui droni

Una donna è rimasta gravemente ferita in un attacco di squalo a Sydney. I bagnini hanno chiuso la spiaggia e le autorità utilizzeranno i droni per monitorare il mare. Il governo annuncia una revisione delle restrizioni sui droni per migliorare la sicurezza.

Un improvviso attacco di squalo ha sconvolto la spiaggia di Coogee a Sydney , Australia, lasciando una donna di 35 anni in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto nel primo mattino di sabato 13 giugno 2026: la vittima è stata morsa da un esemplare di grandi dimensioni, stimato tra i tre e i quattro metri, a circa trenta metri dalla riva.

Il pronto intervento di Charlie Verco, 25 anni, istruttore di paddleboard e bagnino fuori servizio, ha evitato il peggio. Verco, testimone dell'attacco, ha descritto scene di panico: ha segnalato ai bagnini con un明显 codice di emergenza, ha cercato di distrarre lo squalo e, quando la donna è riemersa dopo essere stata trascinata sott'acqua, l'ha portata a riva.

La donna ha riportato gravi ferite alla gamba sinistra e alle braccia ed è stata ricoverata in condizioni critiche ma stabili al St Vincent's Hospital. La spiaggia di Coogee e altre aree sotto la giurisdizione del Randwick Council sono state chiuse per ventiquattro ore. Le autorità hanno utilizzato droni per la sorveglianza aerea, nonostante le restrizioni vigenti perché la zona è sottostante il percorso di avvicinamento dell'aeroporto Kingsford Smith.

La ministra dell'Agricoltura del Nuovo Galles del Sud, Tara Moriarty, ha annunciato che il governo rivedrà le norme sui droni e valuterà nuove tecnologie per contrastare il rischio squali. L'Australia registra in media circa venti attacchi di squalo all'anno, soprattutto lungo la costa orientale e sud-orientale. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in mare e sull'uso dei sistemi di sorveglianza elettronica





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