Attacco di un drone ucraino in Russia: due adolescenti uccisi, incendio a Tuapse e nuove strategie di difesa

Due giovani di 18 e 15 anni sono morti in un attacco di un drone ucraino nella regione di Belgorod. L'Ucraina intensifica gli attacchi contro obiettivi russi, mentre acquista nuovi droni intercettori per rafforzare la difesa aerea. Zelensky critica la proposta di tregua russa e chiede maggiore collaborazione internazionale per contrastare le sanzioni e la flotta ombra.

Due adolescenti di 18 e 15 anni sono rimasti uccisi in un attacco di un drone ucraino nella regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina.

Lo ha confermato il governatore regionale Vyacheslav Gladkov, spiegando che il drone ha colpito una motocicletta su cui viaggiavano i due giovani nel villaggio di Volchya Alexandrovka. I due ragazzi sono morti sul colpo a causa delle ferite riportate. Questo episodio si inserisce nel contesto del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, che vede entrambe le parti colpire obiettivi strategici sul territorio avversario.

La Russia, da quando ha lanciato l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022, ha condotto bombardamenti sistematici su tutto il territorio ucraino, colpendo infrastrutture critiche. In risposta, l'Ucraina ha intensificato gli attacchi contro obiettivi militari e infrastrutture energetiche russe, con l'obiettivo di indebolire la capacità bellica di Mosca. Intanto, un incendio è scoppiato nell'area di un terminal marittimo nella città portuale russa di Tuapse, sul Mar Nero, a seguito di un attacco di un drone.

Secondo il centro di gestione delle crisi della regione di Krasnodar, le fiamme sono state domate senza vittime, ma sono stati impiegati 128 soccorritori e 41 autopompe. L'attacco, attribuito alle forze ucraine, avrebbe mirato alla raffineria di petrolio di Tuapse, già colpita in precedenti occasioni. L'Ucraina ha recentemente annunciato l'acquisto di 8mila droni intercettori Octopus, prodotti localmente, per rafforzare la difesa aerea e contrastare i droni russi, in particolare il modello Shahed-136/Geran-2.

Il ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha sottolineato l'importanza di queste soluzioni per raggiungere una difesa aerea efficace, con un tasso di neutralizzazione degli obiettivi aerei nemici superiore al 95%. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha inoltre evidenziato la necessità di intensificare la collaborazione internazionale per contrastare le sanzioni e la flotta ombra russa, che trasporta grano rubato dai territori ucraini occupati.

Zelensky ha criticato la proposta russa di una tregua il 9 maggio, definendola un tentativo di garantire la sicurezza della parata militare a Mosca, e ha ribadito la disponibilità dell'Ucraina a negoziare solo se le proposte di cessate il fuoco siano sincere e mirino a proteggere i civili





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