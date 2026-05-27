Attacco di Villach: imputato ammette e dice che ucciderebbe ancora in tribunale

Un rifugiato curdo siriano di 24 anni processato per l'attacco mortale con coltello a Villach ha annuito quando il giudice gli ha chiesto se lo rifarebbe. Rischia l'ergastolo per omicidio, tentato omicidio e terrorismo.

VIENNA. Un rifugiato curdo siriano di 24 anni, accusato di aver ucciso un ragazzo di 14 anni e ferito altre cinque persone con un coltello a serramanico nella città di Villach nel febbraio 2023, ha dichiarato in tribunale che se potesse lo farebbe di nuovo.

La dichiarazione è stata riportata dai media austriaci presenti al processo, che si è aperto mercoledì nella città di Klagenfurt. L'imputato, che non è stato identificato pubblicamente, ha ammesso di aver compiuto l'attacco e di aver giurato fedeltà allo Stato Islamico. Secondo l'accusa, l'uomo ha subito una radicalizzazione fulminea su TikTok, un processo che ha sorpreso persino suo fratello.

Il giudice ha chiesto all'imputato, tramite un interprete, se commetterebbe di nuovo il crimine se ne avesse l'opportunità, e lui ha annuito, secondo quanto riferito dall'emittente nazionale ORF e dall'agenzia di stampa APA. Sono accuse pesanti: omicidio, tentato omicidio e reati connessi al terrorismo, che potrebbero portare a una condanna all'ergastolo. Il processo, che dovrebbe durare fino a giovedì, è caratterizzato da misure di sicurezza eccezionali.

L'imputato è stato posto dietro un vetro protettivo e ai giornalisti è stato vietato di portare dispositivi elettronici in aula. Questo è il secondo attacco mortale di matrice islamista in Austria dopo l'attentato di Vienna del novembre 2020, in cui un uomo armato ha ucciso quattro persone prima di essere abbattuto dalla polizia. Il caso di Villach ha sollevato interrogativi sulla prevenzione della radicalizzazione online e sull'efficacia delle misure di sorveglianza.

La procura ha sottolineato come la trasformazione dell'imputato sia avvenuta in poche settimane, principalmente attraverso video e contenuti su TikTok, una piattaforma che ha già sollevato preoccupazioni per la diffusione di propaganda estremista. La difesa non ha ancora presentato una strategia chiara, ma fonti vicine al caso suggeriscono che potrebbe puntare su problemi psicologici o sulla scarsa capacità di intendere e volere.

Parallelamente, a Vienna si sta svolgendo un altro processo per terrorismo: un 21enne, identificato come Beran A, è accusato di aver pianificato un attacco islamista contro un concerto di Taylor Swift nel 2024, sventato all'ultimo momento. Beran A si è dichiarato colpevole per il piano del concerto, ma ha negato altre accuse relative a un complotto separato. La sentenza per entrambi i casi è attesa per giovedì.

Mentre l'Austria cerca di fare i conti con la minaccia del terrorismo islamista, questi processi mettono in luce le sfide nella lotta alla radicalizzazione giovanile. Le autorità stanno rivedendo le strategie di monitoraggio dei social media e di cooperazione internazionale per prevenire futuri attacchi. La comunità di Villach, intanto, è ancora scossa dalla tragedia: la vittima, un quattordicenne, è ricordata con una cerimonia pubblica.

Il caso ha riacceso il dibattito sull'accoglienza dei rifugiati e sulla sicurezza pubblica, con richieste di misure più severe da parte di alcuni politici. Tuttavia, organizzazioni per i diritti umani avvertono di non criminalizzare intere comunità. La decisione del tribunale sarà seguita con attenzione in tutta Europa





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