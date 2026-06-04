Attacco drone centrale termica Zaporizhzhia, allarme IAEA

La direzione russa della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia accetta Kiev di aver colpito con oltre 20 droni la vicina centrale termica, infrastruttura energetica critica per l'alimentazione esterna dell'impianto. L'IAEA conferma l'incidente e chiede la fine di tutti gli attacchi.

Il 4 giugno, la direzione russa della centrale nucleare di Zaporizhzhia , in Ucraina , ha accusato le forze ucraine di aver condotto un attacco con più di 20 droni contro una vicina centrale termica , infrastruttura cruciale per l'alimentazione esterna dell'impianto.

La centrale, la più grande d'Europa con sei reattori, è sotto controllo russo dal marzo 2022, in seguito all'invasione su vasta scala. Da allora, entrambe le parti si accusano regolarmente di azioni militari che minano la sicurezza nucleare. Secondo il comunicato, l'obbiettivo era la termica, definita vitale per la funzionalità della linea di trasmissione Ferrosplavnaya-1.

L'attacco è stato descritto come una "multiple attack using heavy unmanned aerial vehicles" e giudicato una minaccia diretta all'affidabilità della fornitura di energia alla centrale, nonché un'ulteriore dimostrazione di disprezzo per i principi della sicurezza nucleare. La centrale, pur non producendo elettricità, ha bisogno di alimentazione esterna per raffreddare il combustibile nucleare e prevenire incidenti. Attualmente, due linee esterne la collegano alla rete, ma una è inattiva dalla fine di marzo.

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che mantiene osservatori permanenti sul posto, ha confermato di essere stata informata dell'incidente e di aver avvistato una leggera colonna di fumo nei pressi della termica. Il Direttore Generale Rafael Grossi ha rinnovato l'appello per una cessazione immediata di tutti gli attacchi, per scongiurare una perdita prolungata di energia esterna che potrebbe avere conseguenze catastrofiche per la sicurezza del sito





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