Russia colpisce Chuhuyiv con drone uccidone una persona. Zelensky critica Hegseth per il ritardo sui Patriot, accusando Mosca di una guerra invernale per distruggere l'Ucraina.

Nella notte tra il 24 e il 25 novembre, l'Ucraina ha subito una nuova ondata di violenze che ha colpito duramente la popolazione civile nel distretto di Chuhuyiv, nella regione di Kharkiv. Un drone russo ha attaccato un autobus navetta vicino al villaggio di Fedorivka, provocando la morte di una persona e ferendone altre sette. Questo incidente conferma nuovamente che, nonostante il conflitto continui a durare da anni, non solo gli obiettivi militari subiscono i danni della guerra, ma sono sempre i civili a pagare il prezzo più alto.

I Dettagli dell'Attacco a Chuhuyiv

Oleg Synegubov, capo dell'amministrazione statale regionale di Kharkiv, ha fornito i dettagli ufficiali del raid attraverso l'agenzia Ukrinform. L'obiettivo specifico era l'autobus che trasportava passeggeri sull'autostrada vicina a Fedorivka. L'impatto del drone ha causato il decesso di un cittadino e ha lasciato sette altre persone ferite, alcune delle quali in condizioni gravi. Questo evento rappresenta l'ennesima incursione che ha colpito l'infrastruttura di trasporto locale, isolando temporaneamente alcune comunità e aumentando il timore tra la popolazione residente.

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Oltre a Chuhuyiv, la regione di Volinia ha registrato un altro episodio violento nel distretto di Kovel. Qui, missili lanciati dalle forze russe hanno causato incendi in tre camion, due automobili e un edificio civile. Questi attacchi paralleli dimostrano la capacità di Mosco di coordinare operazioni su più fronti, colpendo sia le linee di approvvigionamento che le strutture abitative. L'obiettivo sembra essere quello di destabilizzare le retrovie e impedire il normale svolgimento delle attività logistiche necessarie per sostenere la resistenza ucraina.

La Versione Russa e gli Obiettivi Dichiarati

Secondo la narrazione ufficiale di Mosca, le forze militari russe hanno giustificato l'uso dei droni contro la sottostazione elettrica, gli edifici del centro logistico e gli impianti di produzione di una centrale termoelettrica come misure di autodifesa strategica. Le autorità russe sostengono che questi attacchi sono stati eseguiti per interrompere le capacità logistiche delle forze armate ucraine. La dichiarazione ufficiale cita i continui tentativi di Kiev di attaccare le infrastrutture sul territorio russo come la causa scatenante che ha reso necessari questi contrattacchi mirati a distruggere le infrastrutture strategiche.

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Questa giustificazione si inserisce in una retorica di guerra totale che nega la distinzione tra obiettivi militari e civili. Tuttavia, i rapporti locali e le conferme indipendenti indicano che gli attacchi hanno colpito aree residenziali e di transito, come l'autobus a Chuhuyiv. La discrepanza tra la versione ufficiale russa e la realtà dei fatti sui terreni ucraini rimane un punto cruciale nel dibattito internazionale sull'evoluzione delle strategie belliche adottate dalla Federazione Russa in questa fase del conflitto.

Le Richieste di Zelensky e il Ruolo di Hegseth

L'Ucraina è attualmente in attesa critica del trasferimento di 48 missili Patriot dagli Stati Uniti, un dispositivo di difesa aerea fondamentale per contrastare le incursioni aeree. Manca solo la firma del segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth per accelerare la procedura burocratica e militare necessaria all'invio di questi sistemi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato pubblicamente questa dipendenza durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro ungherese Peter Magyar, definendo la situazione come bloccata esclusivamente dalla decisione di Hegseth.

Zelensky ha lanciato un appello diretto a Hegseth, sottolineando che la responsabilità della velocità di approvazione ricade interamente sul suo ufficio. L'assenza di questi sistemi di difesa aerea lascia il cielo ucraino vulnerabile ai nuovi attacchi, come quello verificatosi a Chuhuyiv. Il ritardo nella consegna dei Patriot è visto dal governo ucraino non come una semplice questione logistica, ma come un elemento strategico che influenza direttamente la capacità di Kiev di proteggere le proprie città dalle bombe e dai droni russi.

Il Piano Invernale di Putin e i Blocchi a Starlink

Il leader ucraino ha accusato Vladimir Putin di attuare un "piano invernale" volto a distruggere l'Ucraina attraverso la privazione delle difese e l'isolamento infrastrutturale. Secondo Zelensky, l'obiettivo è distruggere le principali città come Kiev, Dnipro, Odessa, Kharkiv e Zaporizhia per costringere il paese a separarsi dal Donbass. I blocchi recenti al servizio Starlink si inseriscono in questa strategia complessiva, mirando a impedire le comunicazioni e la coordinazione delle difese durante i mesi più freddi dell'anno.

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La combinazione della mancanza di missili Patriot e dei problemi di connectivity con Starlink crea un scenario di vulnerabilità estrema per la popolazione civile e le infrastrutture critiche. L'Ucraina deve affrontare la stagione invernale con difese aeree insufficienti e comunicazioni intermittenti, mentre le incursioni continue in regioni come Kharkiv e Volinia dimostrano che la pressione militare non si sta affievolendo. La comunità internazionale ora osserva con attenzione se la firma di Hegseth arriverà in tempo per permettere all'Ucraina di rafforzare il proprio scudo prima dell'arrivo dei gelidi mesi invernali.