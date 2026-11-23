La corvetta russa Merkury colpita a Bengasi da droni ucraini. Esplosione e feriti nel porto libico. Reazioni di Mosca e governo di Hammad.

Una grave incursione aerea ha colpito la corvetta lanciamissili russa Merkury, di classe Steregushchiy, ormeggiata nella base navale di Bengasi. L'attacco eseguito mediante droni esplosivi ha causato ingenti danni materiali alla nave da guerra e ha provocato la ferita di dieci persone, senza però registrare decessi immediati. La corvetta si trovava nel porto libico per effettuare rifornimento di carburante e viveri, nell'ambito di accordi di cooperazione con la Marina russa prima di riprendere il viaggio verso la Russia.

Nuova escalation marittima nel Mediterraneo

Il raid rappresenta un significativo ampliamento del teatro di guerra, colpendo obiettivi a oltre 3.000 chilometri di distanza dalle zone di conflitto principali. Secondo il giornalista di Axios Barak Ravid, l'operazione è stata condotta dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu), segnando la prima volta che una nave militare russa viene colpita direttamente nel Mediterraneo, dove in passato erano stati attaccati esclusivamente mercantili o petroliere della flotta ombra di Mosca. L'attacco è avvenuto a sole ventiquattro ore da un simile episodio nel golfo di Finlandia.

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La Marina militare della Libia orientale ha confermato che la situazione nel porto di Bengasi è sotto controllo dopo i ripetuti attacchi subiti. Oltre alla Merkury, un secondo bersaglio è stato un mercantile identificato dalle fonti aperte come la nave commerciale Ascalon, un'identificazione che rimane tuttavia da confermare ufficialmente. Entrambe le unità sono state colpite nel corso delle stesse operazioni di incursione aerea.

Reazioni diplomatiche e accuse internazionali

Il governo della Libia orientale, guidato da Osama Hammad, ha definito l'evento una grave aggressione alla sovranità nazionale. La stessa amministrazione ha dichiarato che la Libia non è parte della guerra russo-ucraina né di alcun altro conflitto armato al di fuori dei propri confini. Hammad ha avviato un'inchiesta in coordinamento con le autorità russe, avvertendo esplicitamente che non permetterà che i porti, il territorio o le acque territoriali della Libia siano trasformati in un'arena per regolamenti di conti.

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Dal Cremlino, l'ambasciatore russo in Libia Aidar Aganin ha accusato apertamente l'Ucraina di aver condotto l'attacco terroristico contro la nave da guerra. Aganin ha affermato che Kiev ricorre a tali metodi per coinvolgere terze parti e assicurarsi supporto logistico e intelligence per operazioni all'estero. Mosca sta attualmente valutando le modalità di risposta all'attacco subito nel porto di Bengasi, classificando l'azione come una violazione della sicurezza nazionale russa.

Impatto geopolitico e stabilità regionale

L'evento ha sollevato preoccupazioni significative per la stabilità regionale, con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani che ha commentato l'esplosione durante la sua visita a Baku. Tajani ha spiegato che l'incremento delle attività militari segnala la volontà di dimostrare forza contrattuale, ma ha aggiunto che una prosecuzione della guerra a poche centinaia di chilometri dall'Italia è estremamente preoccupante. Il Ministro ha sottolineato la necessità di evitare assolutamente che la guerra si espanda nel Mediterraneo occidentale.

Mentre le indagini procedono, il contesto diplomatico globale rimane teso. L'amministrazione Usa continua a spingere per un accordo di pace entro gennaio, prima dell'insediamento del Congresso a maggioranza Democratica. Zelensky ha confermato che gli Stati Uniti hanno proposto un incontro a livello di leader già prima di Natale, ma una data ufficiale non è stata ancora fissata.

Parallelamente, sono in corso sforzi diplomatici per organizzare un incontro ai vertici a margine del G20, programmato per il 14-15 dicembre a Miami. Tuttavia, l'Ucraina non è stata invitata per il momento a questa riunione. Nel frattempo, sul terreno militare, il conflitto continua a mietere vittime: un recente attacco russo ha colpito un condominio a Dymer, cittadina rurale a 45 chilometri a nord di Kiev, causando tre morti e almeno undici persone disperse.

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Il governo libico ha ordinato alle autorità militari e di sicurezza di avviare un'analisi congiunta con la Russia per chiarire le circostanze esatte, l'origine e gli autori dell'attacco. L'obiettivo è prevenire che il territorio nazionale diventi un campo di battaglia esteso, mantenendo il controllo sulla sicurezza delle acque territoriali e delle infrastrutture portuali strategiche per il commercio internazionale.