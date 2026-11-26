Due cittadini italiani e un pachistano feriti in Kuwait dopo attacco con droni attribuito all'Iran. Dettagli sugli esuli e contesto escalation Golfo Persico.

Due cittadini italiani sono rimasti feriti a seguito di un attacco con droni verificatosi in Kuwait. L'incidente è avvenuto durante un'azione bellica che ha colpito un'infrastruttura strategica del Paese. Il ministero della Difesa kuwaitiano ha annunciato l'accaduto il giovedì 26 novembre. L'attacco è stato ufficialmente attribuito all' Iran dalle autorità locali.

Dettagli dell'attacco e feriti identificati

Quattro persone in totale sono state colpite dalle schegge cadute a terra. Tra i feriti vi sono un cittadino kuwaitiano, un cittadino pachistano e i due italiani. Le forze armate kuwaitiane hanno rilevato la presenza di diversi droni ostili all'interno dello spazio aereo nazionale. Hanno poi intervenuto per contrastare l'intrusione.

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Il portavoce del ministero della Difesa, colonnello Saud Abdulaziz Al-Atwan, ha confermato i dettagli dell'episodio. Ha precisato che l'obiettivo era un sito di importanza strategica. La sua ubicazione esatta non è stata resa pubblica per motivi di sicurezza. Tutti i feriti sono stati immediatamente trasferiti in ospedale.

Al momento non sono state diffuse informazioni sulle loro condizioni di salute. L'identità dei due connazionali non è stata ancora resa nota. L'attacco ha provocato anche danni materiali di entità non quantificata. Le autorità non hanno fornito dettagli specifici sulle infrastrutture danneggiate.

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Contexto escalation militare e risposte internazionali

L'evento si inserisce in una nuova fase di escalation militare nel Golfo Persico. Dopo circa due mesi di relativa tregua, le ostilità sono riprese dalla metà di novembre. La ripresa dei conflitti riguarda le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto iniziale era iniziato il 28 febbraio con attacchi americani e israeliani.

Teheran ha esteso la propria rappresaglia ai Paesi arabi del Golfo. Questi ospitano installazioni militari americane, incluso il Kuwait e il Bahrein. Le ostilità coincidono con lo stallo nei negoziati di pace. Il presidente americano Donald Trump ha giudicato inaccettabili le condizioni iraniane.

Impatto sui contingenti occidentali e prossimi passi

Il coinvolgimento dei Paesi arabi espone direttamente i cittadini europei. Sono a rischio anche i contingenti militari occidentali nella regione. Il Kuwait ospita personale delle forze armate italiane. Questo personale partecipa all'operazione Prima Parthica contro l'Isis.

Le installazioni che ospitano il contingente italiano erano già state colpite. Gli attacchi iraniani avevano interessato le basi nei primi mesi del conflitto. A marzo era stato danneggiato anche un velivolo italiano. Non è chiaro se i feriti siano militari o civili.

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I vicepresidenti e segretari di Stato statunitensi stanno cercando mediazioni. JD Vance e Marco Rubio hanno incontrato il premier del Qatar. L'obiettivo è rilanciare i negoziati diplomatici. Al centro restano la riapertura dello stretto di Hormuz e il blocco navale.

Il ministero della Difesa kuwaitiano ha ribadito lo stato di allerta. Le forze armate continueranno a proteggere la sovranità nazionale. L'azione avviene in coordinamento con le altre autorità competenti. La situazione rimane volatile e monitorata costantemente dai partner internazionali.