Due cittadini italiani feriti in Kuwait per attacco drone iraniano. Nel frattempo, l'Ue si scontra sul budget 2028-2034 con Meloni ferma sui tagli e Macron pressante.

Due cittadini italiani sono rimasti feriti a seguito di un attacco con droni iraniani avvenuto nello spazio aereo del Kuwait. La notizia è stata confermata dall'esercito kuwaitiano attraverso un post ufficiale pubblicato sulla piattaforma X. L'incidente ha segnato un momento di tensione significativa nella regione, portando al ferimento di quattro persone in totale, tra cui un cittadino kuwaitiano e uno pachistano, oltre ai due italiani coinvolti nell'incidente.

Dettagli Tecnici e Vittime dell'Attacco

Secondo quanto dichiarato dal portavoce ufficiale del ministero della Difesa del Kuwait, colonnello Saud Abdulaziz Al-Otaibi, le forze armate hanno rilevato la presenza di un certo numero di droni ostili all'interno dello spazio aereo nazionale. Le autorità hanno immediatamente intervenuto per contrastare l'intrusione aerea, attivando i meccanismi di difesa messi a punto per queste emergenze. La reazione è stata rapida, ma l'attacco ha comunque colpito uno dei siti strategici del Paese.

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La caduta di schegge e detriti derivanti dallo scontro tra i droni e le difese aeree ha causato il ferimento di quattro persone. Oltre ai due cittadini italiani, tra le vittime si registra un cittadino kuwaitiano e un cittadino pachistano. Tutte le persone ferite sono state rapidamente trasportate in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie al loro recupero. Non si segnalano al momento condizioni critiche, ma l'evento ha dejado material damage nell'area interessata dall'attacco.

Tensioni Politiche e Scontro sul Bilancio Ue

Parallelamente alla crisi geopolitica nel Golfo, l'Unione Europea sta affrontando una profonda divisione interna riguardo al bilancio 2028-2034. Il Consiglio Ue si è arenato su posizioni inconciliabili, un blocco che complica anche la prospettiva di erogazione del prestito all'Ucraina. Questa stallo finanziario rappresenta una delle sfide più complesse per la governance europea negli anni a venire, con impatti diretti sulle economie degli Stati membri.

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La premier italiana Giorgia Meloni ha dichiarato che l'Italia è ancora lontana anni luce da un'intesa, ma ha sottolineato che non c'è fretta di raggiungere un accordo che non rispetti le posizioni nazionali. Il team guidato dall'Italia esclude categoricamente nuovi tagli alle spese, una posizione che si scontra direttamente con le richieste del team tedesco, che insiste per nuovi riduzioni del budget comune. Questo scontro di visioni rende estremamente difficile la negoziazione.

Posizioni e Prossimi Passi Europei

Dall'altro lato della battaglia politica, il presidente francese Emmanuel Macron mostra un'urgente necessità di chiudere la pratica del bilancio prima che cambi l'aria all'Eliseo. La pressione francese mira a garantire stabilità finanziaria nel breve termine, mentre in Germania si mantengono posizioni dure. Le divergenze tra i team dei vari paesi membri sembrano profonde e difficili da mediare senza compromessi significativi da entrambe le parti.

Il clima politico in Europa è ulteriormente incalzato dalle dichiarazioni di Marine Le Pen, leader del Rassemblement National in Francia. Le Pen ha affermato che, in caso di sua vittoria, si verificherebbero basse manovre politiche e che ridurrebbero drasticamente i fondi all'Unione Europea. Le sue parole riflettono un crescente scetticismo verso le istituzioni comunitarie, aggiungendo un ulteriore strato di complessità al già delicato dibattito sul futuro economico europeo.