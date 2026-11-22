Una corvetta russa da 257 milioni di dollari è stata danneggiata da droni ucraini nel porto di Bengasi, scatenando la rabbia del governo libicio che ha lanciato una dura condanna.

Una nave da guerra russa è stata colpita da almeno due droni ucraini durante le operazioni nel porto di Bengasi in Libia. L'attacco ha interessato una corvetta appartenente alla classe Steregushchiy, una fregata del valore di 257 milioni di dollari. Le immagini mostrano chiaramente un veicolo superficie-superficie (USV) ucraino che si è schiantato contro la nave russa Mercurio presso la base navale della città libica. Questa operazione rappresenta un caso evidente di proiezione di potere al di fuori dei confini tradizionali del conflitto in corso.

Dettagli tecnici dell'attacco aereo

Il giornalista Barak Ravid ha fornito informazioni specifiche sui dettagli dell'operazione avvenuta nelle acque territoriali libiche. Ravid ha riportato sul social network X che l'attaggio a lungo raggio è stato condotto dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina, noto come SBU. L'intervento ha coinvolto droni che hanno colpito con precisione la corvetta russa, evidenziando la capacità operativa di Kiev di colpire obiettivi nemici in paesi terzi. La precisione e la portata di questo tipo di attacchi rappresentano una novità significativa nella strategia militare moderna.

Also read Libia, droni su una nave russa ormeggiata: esplosioni a bordo | È una corvetta lanciamissili da 200 milioni

Reazione ufficiale del governo libico

Il governo di Bengasi ha comunicato ufficialmente di aver incaricato i servizi di sicurezza e le autorità militari competenti di avviare un'indagine approfondita. Questa indagine verrà svolta in coordinamento con le autorità russe per chiarire le circostanze dell'attacco e identificare le parti responsabili. Gli obiettivi principali del processo investigativo includono l'individuazione dell'origine dell'attacco e la scoperta di chi ha pianificato, eseguito o sostenuto l'azione contro la nave da guerra. La Libia non si sta certo adagiata sulla posizione di osservatori passivi di questo incidente internazionale.

Advertisement

Posizioni e sovranità nazionale libica

L'esecutivo libico ha inoltre rivendicato il pieno diritto della Libia ad adottare tutte le misure legali e diplomatiche necessarie nei confronti di eventuali responsabili dell'attacco. Il governo ha sottolineato che la Libia non è parte della guerra russo-ucraina né di alcun altro conflitto armato al di fuori dei propri confini. Le relazioni e gli accordi legittimi che la Libia intrattiene con Paesi amici costituiscono una questione di sovranità nazionale, nella quale nessuna parte terza ha il diritto di interferire o di utilizzare come pretesto per colpire il territorio, i porti o gli interessi libici. La linea rossa è stata tracciata con chiarezza.

Impatto diplomatico e prossimi passi

L'esecutivo ha quindi avvertito che non permetterà che i porti, il territorio o le acque territoriali della Libia siano trasformati in un'arena per regolamenti di conti o per l'esportazione di conflitti internazionali. La sicurezza e la sovranità della Libia costituiscono una linea rossa indiscutibile per le autorità locali. Lo Stato libico adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi, qualunque sia la parte responsabile di questo attacco. Questa posizione ferma segnala l'inizio di una nuova fase nelle relazioni diplomatiche con i paesi coinvolti nella crisi.