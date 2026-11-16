Le sirene suonano dopo il sorvolo di un drone nel giacimento Khor Mor. Dana Gas conferma l'interruzione della produzione di gas e la perdita di 2,8 gigawatt di energia elettrica nella regione del Kurdistan.

Le sirene hanno squillato nel primo pomeriggio di lunedì 16 novembre presso il giacimento di gas di Khor Mor, situato nella regione del Kurdistan iracheno. Due fonti della sicurezza hanno confermato a Reuters che il suono era stato attivato a seguito del sorvolo di un drone nelle immediate vicinanze delle installazioni industriali. Questa segnalazione ha innescato un immediato allarme nella zona, portando al blocco temporaneo di alcune operazioni critiche per garantire la sicurezza del personale e delle infrastrutture.

Interruzione Produzione e Perdita Energetica

La società Dana Gas, operatore congiunto del giacimento con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha confermato che la produzione di gas è stata ufficialmente interrotta la scorsa settimana. L'azienda ha attribuito il blocco a un presunto attacco con droni che ha colpito l'area operativa. Questa interruzione ha avuto conseguenze dirette e misurabili sulla rete elettrica regionale, causando la perdita di 2,8 gigawatt di capacità di generazione elettrica nell'intera regione del Kurdistan.

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Spegnimento Incendio e Danni Strutturali

Dopo l'evento, Dana Gas ha dichiarato di essere intervenuta rapidamente per spegnere un incendio che si era sviluppato in seguito all'impatto o alla detonazione del dispositivo aereo. Nonostante i tentativi di contenimento, l'incidente ha causato danni significativi alle infrastrutture produttive, costringendo l'azienda a sospendere le operazioni per evitare ulteriori rischi. La compagnia ha sottolineato la gravità della situazione, sottolineando come la sicurezza degli impianti sia stata compromessa da questa nuova aggressione.

Storia di Attacchi e Responsabilità

La produzione presso il giacimento Khor Mor è stata ripetutamente interrotta negli ultimi mesi a causa di attacchi mirati. I funzionari curdi hanno pubblicamente attribuito la responsabilità di queste azioni alle milizie sostenute dall'Iran, indicando una strategia coordinata per destabilizzare l'infrastruttura energetica della regione. Questa escalation di violenza ha creato un clima di instabilità che compromette la stabilità economica e sociale dell'area.

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Precedenti Chiusure e Tensioni Regionali

Questo non è il primo caso di chiusura forzata del giacimento. Nel mese di luglio, Dana Gas aveva già deciso di chiudere le principali installazioni di produzione, citando minacce alla sicurezza credibili e l'aumento delle tensioni regionali come motivi principali. La produzione era stata successivamente riavviata più tardi nello stesso mese, dimostrando la resilienza operativa, ma anche la vulnerabilità continua delle infrastrutture energetiche.

Impatto su Rete Elettrica e Prossimi Passi

L'impatto di questa interruzione si estende ben oltre i confini del giacimento, influenzando la fornitura di energia elettrica a intere comunità e settori industriali nella regione del Kurdistan. La perdita di 2,8 gigawatt rappresenta una sfida significativa per il bilancio energetico locale, richiedendo misure di emergenza per bilanciare la domanda e l'offerta. Le autorità regionali e le compagnie energetiche stanno attualmente valutando le misure di sicurezza da implementare per prevenire futuri attacchi e stabilizzare la produzione nel lungo termine.