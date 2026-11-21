Un cargo diretto a Kaliningrad colpito da droni nel Golfo di Finlandia. Equipaggio evacuato, fiamme nelle acque territoriali finlandesi e tensioni geopolitiche in aumento.

Funzionari russi hanno confermato sabato che una nave da carico diretta alla città di Kaliningrad è stata colpita da due droni nel Golfo di Finlandia. L'attimo è avvenuto in acque neutrali, a soli tre miglia nautiche dal confine russo, segnando un recente episodio di tensione nel Baltico.

Dettagli dell'attacco e evacuazione equipaggio

Aleksandr Drozdenko, governatore della regione di Leningrado, ha spiegato che l'equipaggio della nave è stato prontamente evacuato per garantire la loro incolumità. Al momento, le autorità stanno valutando l'entità dei danni subiti dalla struttura della nave e le conseguenze dell'impatto dei missili o ordigni aerei.

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Il governatore ha inoltre fornito aggiornamenti sulla situazione di sicurezza regionale, dichiarando che sono stati abbattuti ottanta droni sopra la regione di Leningrado. Per questo motivo, Drozdenko ha annunciato la revoca ufficiale dell'avvertimento per la minaccia dei droni che era stato precedentemente emesso per l'area.

Posizione finlandese e acque territoriali

Dall'altra parte del confine, la Finlandia ha dichiarato che la nave danneggiata era in fiamme e aveva deviato dalle acque internazionali per entrare nelle proprie acque territoriali. Questa differenza di narrazione sottolinea la complessità giuridica della zona di confine marittimo nel Golfo di Finlandia.

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La Guardia di frontiera finlandese ha rilasciato un comunicato ufficiale in cui affermava che la situazione non rappresenta alcun pericolo per il resto del traffico marittimo nella zona. Le autorità hanno precisato che i preparativi per eventuali operazioni di soccorso sono in corso.

Le operazioni di assistenza sono state attivate in stretta collaborazione con altre autorità finlandesi e con organizzazioni internazionali, dimostrando un approccio cooperativo per gestire l'emergenza ambientale e umanitaria legata all'incendio della nave.

Impatto su Kaliningrad e rifornimenti

Nonostante l'incidenza dell'incidente, Alexei Besprozvannykh, governatore di Kaliningrad, ha assicurato che l'episodio non ha rappresentato una minaccia per i rifornimenti verso l'enclave russa. Kaliningrad è una regione strategica sul mar Baltico che confina con Polonia e Lituania, spesso al centro di frizioni con l'Unione europea e la NATO.

L'assicurazione sui collegamenti logistici rimane cruciale per la stabilità economica della regione, specialmente in un contesto di sanzioni e tensioni geopolitiche continue. L'incidente, sebbene non abbia bloccato le rotte commerciali, ha acuito la preoccupazione per la sicurezza navale nell'area del Baltico settentrionale.