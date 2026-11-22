Il presidente Volodymyr Zelenskiy conferma che almeno 14 persone sono disperse a Dymer dopo l'impatto di un drone russo su un condominio. Nove sopravvissuti sono stati evacuati.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha reso noto che almeno quattordici persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale a Dymer, nella regione di Kiev. L'incidente è avvenuto la mattina di domenica 22 novembre 2026, in seguito a un attacco con un drone russo che ha colpito la struttura abitativa. L'evento fa parte di una più ampia ondata di attacchi combinati con droni e missili condotti dalla Russia contro il territorio ucraino.

Dettagli del crollo strutturale e intervento iniziale

La violenza dell'impatto ha causato il crollo parziale di un condominio alto cinque piani nella città di Dymer. Le autorità locali hanno immediatamente attivato i protocolli di emergenza per gestire la situazione critica. La struttura danneggiata ha visto parte del suo interno esposto e le facciate compromesse, rendendo l'accesso alle unità superiori estremamente pericoloso. I primi soccorritori sono giunti sul luogo entro pochi minuti dall'allarme, iniziando le operazioni di ricerca nel caos generato dal crollo.

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Risultati dell'evacuazione e operazioni di soccorso

Il Presidente Volodymyr Zelenskiy ha sottolineato l'importanza della velocità di reazione delle squadre di primo intervento. Ha annunciato che nove persone sono state già evacuate con successo dalle macerie. Inoltre, ha confermato che l'incendio sviluppatosi a causa del bombardamento è stato contenuto e spento. Le immagini diffuse dai servizi di emergenza mostrano operativi mentre setacciano meticolosamente montagne di detriti, cercando segni di vita tra le rovine del palazzo.

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Posizioni istituzionali e dichiarazioni ufficiali

Volodymyr Zelenskiy ha espresso la sua gratitudine pubblica ai soccorritori per il loro intervento tempestivo e determinato. La sua dichiarazione è stata pubblicata sulla piattaforma X, dove ha dettagliato lo stato attuale dell'operazione. Le autorità ucraine hanno definito l'attacco una violazione diretta della sicurezza dei civili. L'incidente a Dymer è stato inquadrato come un esempio della continua aggressione russa contro le infrastrutture civili della regione di Kiev.

Impatto sulla popolazione locale e prossimi passi

La situazione a Dymer rimane critica per la comunità locale che vive nella regione di Kiev. I residenti sfollati hanno bisogno di assistenza immediata, mentre i soccorritori continuano a lavorare per recuperare eventuali sopravvissuti. La ricerca dei dispersi è l'obiettivo prioritario delle autorità locali e nazionali. Si prevede che le operazioni di sgombero delle macerie continueranno fino al completo isolamento dell'area.