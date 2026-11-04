Attacco drone su logistica Ozon in Russia e potenziamento difese norvegesi al confine russo

Un drone ucraino ha colpito un centro logistico dell'e-commerce russo Ozon nell'Adighezia, causando un incendio ma nessun ferito. Parallelamente, la Norvegia potenzierebbe le difese aeree con nuovi sensori Nasams nel Finnmark.

Un attacco con drone ha colpito la notte scorsa un importante centro logistico del colosso e-commerce russo Ozon, situato nella Repubblica di Adighezia, nel sud della Federazione Russa.

La società ha confermato l'accaduto attraverso un comunicato stampa ufficiale, rivelando che l'impianto è stato bersagliato durante le ore notturne. Secondo quanto riportato dal comunicato, il comando dell'azienda ha attivato immediatamente le procedure di emergenza, procedendo all'evacuazione sicura di tutto il personale presente nell'edificio. Fortunosamente, non sono stati segnalati feriti tra i dipendenti grazie alla rapidità dell'evacuazione.

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Ozon Attacco Drone Feriti

Tuttavia, l'impatto del drone ha provocato un incendio di considerevoli proporzioni all'interno della struttura, costringendo i servizi di emergenza locali a intervenire con prontezza per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell'area circostante. Questo evento si inserisce nel contesto più ampio delle tensioni nella regione, evidenziando la vulnerabilità delle infrastrutture logistiche civili di fronte a conflitti prolungati. Parallelamente a questi sviluppi militari, la Norvegia ha annunciato una significativa intensificazione delle sue difese nazionali lungo il confine settentrionale.

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Il Ministero della Difesa norvegese ha confermato che il paese schiererà nuovi sensori avanzati per il sistema missilistico terra-aria Nasams e aumenterà la presenza di truppe nella contea del Finnmark, l'area più a nord del paese, direttamente a contatto con la Russia. Il Ministro della Difesa, Tore O. Sandvik, ha sottolineato l'importanza di questa mossa strategica, riferendosi esplicitamente all'esperienza accumulata dal conflitto in Ucraina.

Norvegia Difese Nasams Finnmark

Secondo le dichiarazioni ufficiali, i dati raccolti sul campo dimostrano come una visione d'insieme chiara e un sistema di allerta precoce siano fondamentali per la sicurezza nazionale. L'installazione di questi nuovi sensori mirerà specificamente a potenziare la capacità norvegese di individuare e tracciare i droni, rispondendo così a nuove minacce asimmetriche che stanno caratterizzando i moderni scenari di conflitto, rendendo le frontiere settentrionali europee un punto focale per la stabilità strategica dell'Atlantico Nord.