Attacco drone ucraino nel Donetsk: tre morti e quattro feriti nelle aree controllate dalla Russia

Un attacco di drone ucraino ha ucciso tre operai in una zona del Donetsk sotto controllo russo, mentre la Russia continua a chiedere il completo controllo della regione e segnala progressi militari altrove.

Denis Pushilin , leader della regione di Donetsk controllata da Mosca, ha partecipato a un incontro con il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino a Mosca, Russia , il 10 marzo 2026.

Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS. ATTENZIONE EDITORI - QUESTA IMMAGINE È STATA FORNITA DA UN TERZO. Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters.

Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani. 28 maggio (Reuters) - Un attacco di drone ucraino ha ucciso giovedì tre operai di un'azienda di servizi pubblici in una parte controllata dai russi della regione orientale ucraina di Donetsk, ha dichiarato Denis Pushilin, il capo della regione insediato dal Cremlino. Secondo quanto riportato su Telegram, gli operai, una squadra di riparazione della società di approvvigionamento idrico, si trovavano in un'auto a Vuhlehirsk, a nord della città di Donetsk, quando il veicolo è stato colpito da droni.

Pushilin ha anche riferito che quattro persone sono rimaste ferite in altri incidenti avvenuti in aree della regione sotto controllo russo. La Russia ha recentemente chiesto all'Ucraina di abbandonare le aree della regione di Donetsk che detiene e ha dichiarato di essere pronta a continuare a combattere fino a ottenere il pieno controllo su tutto il territorio. Pushilin aveva dichiarato a marzo che le forze ucraine mantengono il controllo sul 17% della regione.

Nonostante la Russia sostenga di avanzare lentamente, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e altri funzionari hanno affermato che le forze di Kiev hanno riconquistato territory e si trovano ora nella loro migliore posizione da mesi lungo la linea del fronte di 1.200 km. Parallelamente, il Ministero della Difesa russo ha annunciato giovedì la cattura del villaggio di Novovasylivka nella regione di Kharkiv, più a nord, dove Mosca dichiara di voler stabilire una zona cuscinetto sul confine.

Nella regione centrale russa di Volgograd, il governatore Andrei Bocharov ha dichiarato che le unità antiaeree stanno respingendo un massiccio attacco di droni, durante il quale un edificio residenziale e infrastrutture energetiche e civili sono state colpite, senza però segnalare vittime. Al confine con l'Ucraina, il governatore ad interim della regione di Bryansk, Yegor Kovalchuk, ha riportato su Telegram che un drone ucraino ha colpito un villaggio uccidendo una persona





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