Due cittadini italiani gravemente feriti in Kuwait dopo attacco aereo attribuito all'Iran. Rinnovata tensione nel Golfo Persico con rischi per le rotte marittime.

Due cittadini italiani hanno riportato ferite gravi in seguito a un attacco con droni avvenuto in Kuwait. L'episodio, che ha colpito anche un cittadino kuwaitiano e uno pachistano, è stato confermato giovedì 26 novembre dal ministero della Difesa del Paese. Le autorità hanno attribuito la responsabilità dell'attacco alla Repubblica islamica dell' Iran.

Dettaglio attacco e vittime coinvolte

Secondo quanto dichiarato dal colonnello Saud Abdulaziz Al-Atwan, portavoce del ministero della Difesa kuwaitiano, le forze armate locali hanno intercettato e contrastato diversi droni ostili entrati nello spazio aereo nazionale. L'infrastruttura colpita è di importanza strategica, sebbene la sua esatta ubicazione non sia stata resa pubblica. Le schegge cadute al suolo hanno causato il ferimento di quattro persone, tutte successivamente trasferite in ospedale per ricevere cure mediche urgenti.

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Le informazioni disponibili indicano che le vittime sarebbero tecnici dell'azienda tedesca Rheinmetall. La società, colosso globale del settore difesa, ha recentemente ricevuto una nuova commessa dal Kuwait per la fornitura di sistemi di protezione navale del valore di diversi milioni di euro. I due italiani feriti lavoravano probabilmente per la società italiana del gruppo, specializzata in radar e sistemi di difesa aerea utilizzati da anni nel Paese arabo.

Contesto militare e posizioni politiche

L'incidente si inserisce in una fase di rinnovata escalation militare nel Golfo Persico. Dopo circa due mesi di relativa tregua, dalla metà di novembre sono riprese le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Questa ripresa delle operazioni coincide con la fine della tregua iniziata il 28 febbraio, quando si registrarono gli attacchi americani e israeliani contro la Repubblica islamica. Teheran ha esteso la propria rappresaglia ai Paesi del Golfo che ospitano basi militari americane.

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Nel frattempo, i negoziati diplomatici per porre fine al conflitto sono rimasti in stallo. Il presidente americano Donald Trump ha definito inaccettabili le condizioni poste dall'Iran. Vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio hanno incontrato il premier del Qatar per tentare di rilanciare la mediazione. I punti irrisolti includono la riapertura dello stretto di Hormuz, la revoca del blocco navale e il futuro programma nucleare di Teheran.

Impatto sulle rotte marittime e prossimi sviluppi

La crescente tensione sta avendo impatti concreti sulle vie di navigazione internazionali. Nelle scorse ore, altre due petroliere, tra cui una superpetroliera con oltre due milioni di barili di greggio, sono esplose nello Stretto di Hormuz. La Marina dei Guardiani della Rivoluzione ha affermato che le navi hanno urtato mine navali su una rotta non autorizzata. Il bilancio delle navi danneggiate nel Golfo Persico sale a almeno diciannove unità secondo l'Organizzazione marittima internazionale.

Il Ministero della Difesa kuwaitiano ha ribadito che le forze armate mantengono uno stato di costante allerta. Sono state adottate tutte le misure necessarie per proteggere la sovranità e la stabilità nazionale in coordinamento con le altre autorità competenti. Il Kuwait ospita personale delle forze armate italiane nell'operazione Prima Parthica. La situazione rimane critica per la sicurezza dei cittadini occidentali nella regione e per le forniture energetiche globali.