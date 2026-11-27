Due tecnici italiani di Rheinmetall uccisi in Kuwait durante manutenzione sistemi Skyguard. L'inchiesta internazionale sulla responsabilità dell'attimo e le accuse tra Tehran e Kiev.

Due tecnici italiani, Antonio Saccoccio di Formia ed Emanuele Lo Russo di Roma, sono morti in seguito a un attacco di droni in Kuwait. L'evento ha colpito il personale impegnato nella manutenzione dei radar del sistema di difesa antiaerea Skyguard, fornito dalle forze armate kuwaitiane. L'incidente ha innescato un'importante inchiesta internazionale per determinare le responsabilità e l'origine delle macchine utilizzate nell'attacco.

I Dettagli Tecnici e Le Vittime

I due professionisti si trovavano nel Golfo Persico per eseguire interventi di manutenzione sulle antenne di rilevamento del sistema Skyguard, di proprietà della ditta tedesca Rheinmetall. Questa azienda fornisce da anni le batterie difensive al Paese del Golfo. L'esplosione, causata dai droni, ha provocato la morte dei due cittadini italiani e il ferimento di altre due persone: un cittadino pakistano e uno kuwaitiano. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei civili in aree calde.

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Antonio Saccoccio, 65 anni, era un veterano dell'azienda con una lunga esperienza in fabbrica e profonda conoscenza dei sistemi di difesa. Emanuele Lo Russo, 36 anni, lavorava per la società da luglio 2023. Appassionato tifoso della Roma, amava viaggiare e frequentare la palestra. Il suo ultimo viaggio era stato in Thailandia, trascorso insieme agli amici.

Accuse Iran e Sospetti Ucraina

Il ministro degli Esteri Tajani ha inizialmente fatto riferimento all'Iran, spiegando che il drone è costruito in Iran e che ci sono milizie proxy iranian che utilizzano queste macchine. Il ministero della Difesa kuwaitiano ha parlato di un attacco con droni iraniani. Tehran ha respinto in modo categorico e assoluto ogni responsabilità. Il portavoce delle forze armate della Repubblica islamica ha chiarito che nessuna operazione offensiva è stata condotta dalle forze armate iraniane nella regione.

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Il governo iraniano considera queste accuse un pretesto per celare una perdurante malevolenza e un tentativo di esacerbare l'instabilità nell'area, citando lo storico di azioni ostili e il ruolo svolto dal regime sionista e dalle forze statunitensi. L'agenzia di stampa iraniana Fars, citando fonti di sicurezza, afferma che Teheran sospetta si sia trattato di un'operazione condotta dall'Ucraina. Una fonte di sicurezza avrebbe rivelato il dispiegamento di una rete operativa di droni e microdroni ucraini in alcuni Paesi della regione.

Reazioni Diplomatiche e Contesto Regionale

È stato registrato un contatto diretto tra Tajani e il collega iraniano Abbas Araghchi, che ha espresso cordoglio per la morte degli italiani, ha definito infondate le accuse e offerto la disponibilità a collaborare con il Kuwait per definire le responsabilità. Dagli accertamenti svolti, ha poi spiegato Tajani, il drone è costruito in Iran e sappiamo che ci sono anche tante milizie proxy dell'Iran che utilizzano questi droni. Ci sono ad esempio gli Houthi, o anche fazioni filo-iraniane nel vicino Iraq.

Il Kuwait, come gli altri Paesi del Golfo che ospitano presenze militari americane, è diventato un fronte caldo. È un obiettivo per l'Iran dopo la guerra scatenata dagli Usa a marzo scorso. L'allarme nel Paese si era alzato ulteriormente pochi giorni fa: lo scorso 17 novembre l'esercito kuwaitiano aveva informato di aver contrastato attacchi di droni. L'esercito iraniano aveva subito rivendicato l'azione, spiegando di aver attaccato la base aerea di Ali al-Salem, dove opera un'aliquota dell'Aeronautica americana.

Impatto e Prossimi Passi

Nelle altre aree del Medio Oriente dove operano contingenti italiani si mantiene uno stato di massima attenzione. Il Kuwait ospita sofisticati sistemi controaerei per contrastare la minaccia dei droni. Tra questi lo Skyguard di Rheinmetall Italia, che si compone di mitragliere, missili e radar per intercettare e neutralizzare attacchi. Si tratta di sistemi che hanno bisogno di continua manutenzione e per questo il Kuwait si avvaleva dei tecnici forniti direttamente dall'azienda.

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La tragedia ha riacceso l'attenzione sui rischi affrontati dai lavoratori civili impegnati in territori interessati da conflitti e operazioni militari. Ora ci sarà un'inchiesta internazionale per capire chi c'è dietro l'attacco. La situazione diplomatica rimane tesa tra Italia, Kuwait, Iran e possibili attori terzi come l'Ucraina, mentre le indagini continuano a raccogliere prove sulla provenienza dei droni e sulle dinamiche dell'attentato.