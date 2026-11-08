Attacco Droni Interrompe Produzione Gas Khor Mor in Iraq

Un attacco con droni ha fermato la produzione al giacimento di Khor Mor in Iraq. L'impianto di stoccaggio è stato colpito, causandosi fumo e danni alle infrastrutture energetiche del Kurdistan.

L'infrastruttura energetica chiave del Kurdistan iracheno ha subito un grave collasso operativo domenica 8 novembre a causa di un attacco aereo non identificato. La produzione di gas naturale nel giacimento di Khor Mor, uno dei più vasti e strategicamente vitali dell'intera regione, è stata bruscamente interrotta. Questa sospensione delle attività operative interrompe la catena di fornitura fondamentale per la generazione di elettricità, lasciando la rete energetica locale in uno stato di vulnerabilità critica.

Dettaglio Tecnico dell'Attacco e Danneggiamenti

Secondo quanto riferito da due fonti appartenenti alla sicurezza, l'attacco ha colpito direttamente le installazioni industriali del sito di Khor Mor nella provincia di Sulaymaniyah. Le osservazioni dirette sul luogo hanno confermato la presenza di densi voluti di fumo che si alzavano dalle strutture colpite, indicando un incendio o un danno meccanico significativo agli impianti. L'impatto fisico ha compromesso la capacità operativa del giacimento, costringendo a una pausa forzata delle estrazioni.

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Dichiarazioni Ingegnere e Procedure di Sicurezza

Un ingegnere operativo presente sul campo ha fornito dettagli specifici sulla natura dei danni subiti durante l'evento. Ha dichiarato che un impianto di stoccaggio del gas è stato colpito direttamente durante l'incursione. A seguito di questo evento critico, è stato immediatamente emanato un ordine di sicurezza che ha obbligato tutto il personale presente nei confini dell'impianto a rifugiarsi nelle strutture di protezione sotterranee. Questa misura drastica è stata adottata per prevenire perdite umane temendo possibili attacchi ulteriori o esplosioni secondarie.

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Impatto Strategico sulla Rete Elettrica Regionale

La fermata di produzione a Khor Mor rappresenta una minaccia immediata per la stabilità elettrica del Kurdistan iracheno. Il giacimento non è solo una risorsa commerciale, ma costituisce la spina dorsale della produzione di energia elettrica per la regione. La sospensione dell'erogazione di gas naturale riduce drasticamente la capacità delle centrali termoelettriche di alimentare le abitazioni e le industrie locali, creando un rischio concreto di blackout diffusi e di instabilità socioeconomica nelle aree circostanti la provincia di Sulaymaniyah.

Verifica Fonti e Contesto Geopolitico

Le informazioni confermate provengono principalmente da fonti di sicurezza locali e dal personale tecnico impiegato nel giacimento, che ha testimoniato i danni materiali. La notizia è stata inizialmente diffusa da Reuters, con reportage curati da Ahmed Rasheed e redazionali gestiti da Menna Alaa El-Din. L'evento si inserisce in un contesto di sicurezza incerto, dove le infrastrutture energetiche strategiche diventano target potenziali, richiedendo un rafforzamento delle difese aeree e terrestri per proteggere le risorse naturali essenziali per l'economia della regione.