Attacco droni ucraini a raffineria di Mosca: incendio e fumo nero, coperchio del serbatoio lanciato come frisbee

Un attacco di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio a Mosca, causando un grande incendio e nuvole di fumo nero. L'esplosione è stata così potente da lanciare il coperchio di un serbatoio in aria. L'Ucraina intensify la campagna contro l'industria petrolifera russa, finanziere del conflitto, colpendo vicino al Cremlino per inviare un messaggio ai russi. Disagi aerei, traffico bloccato e segni di carenze di benzina.

Il fumo si alza da una raffineria di petrolio dopo un attacco di droni ucraini nel conflitto tra Russia e Ucraina , a Mosca , Russia , 18 giugno 2026, foto ottenuta dai social media.

L'esplosione è stata così potente che l'enorme coperchio a forma di disco di un serbatoio di stoccaggio di petrolio è stato lanciato in cielo sopra Mosca come un frisbee. Evadendo le difese aeree russe, i droni ucraini hanno colpito giovedì una raffineria di petrolio nel sud-est di Mosca per la seconda volta in tre giorni, innescando un violento incendio che ha rilasciato nuvole di fumo nero.

Questi attacchi rientrano in una più ampia campagna ucraina volta a paralizzare l'industria petrolifera i cui proventi finanziano lo sforzo bellico russo. Colpendo con apparente impunità un'infrastruttura critica situata all'interno della tangenziale di Mosca, a soli 16 km dal Cremlino, l'Ucraina invia anche un messaggio ai russi comuni. Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha scritto su X: Una delle domande più popolari tra i moscoviti stamattina è 'Cosa sta succedendo?

'. Posso rispondere. Il vostro paese ha iniziato una guerra di aggressione contro il nostro. Per anni ha ucciso la nostra gente.

Ora che sapete cosa sta succedendo, chiedete a Putin quando intende porvi fine. Kyiv afferma che i suoi attacchi in profondità nel territorio russo sono la prova che sta ribaltando le sorti della guerra, un messaggio che il presidente Volodymyr Zelenskiy ha portato questa settimana al presidente statunitense Donald Trump e ad altri leader del G7 al vertice in Francia.

Un assistente del Cremlino ha negato giovedì che la situazione sul campo di battaglia stia cambiando a favore dell'Ucraina e ha detto che Trump è stato 'pompato' con idee dannose durante l'incontro. Non ci sono stati commenti immediati da parte del presidente Vladimir Putin, che ospitava leader del Sud-est asiatico a un vertice a Kazan.

Per oltre quattro anni di guerra, analisti politici e sondaggisti dicono che molti russi hanno cercato di ignorare la realtà del conflitto, ancora descritto dal Cremlino come 'operazione militare speciale', e andare avanti con le loro vite. Mosca è stata periodicamente colpita da droni da maggio 2023, quando due di essi hanno raggiunto lo stesso Cremlino, senza causare danni. Finora tali attacchi avevano a malapena invaso la vita quotidiana della città di 13 milioni di abitanti.

Giovedì, invece, ci sono stati importanti disagi in tutta la capitale. I voli sono stati sospesi in tutti gli aeroporti di Mosca e il traffico è stato bloccato sull'autostrada intorno alla città vicino alla raffineria. L'aeroporto di Sheremetyevo, il più trafficato di Mosca, è stato evacuato. In chat room online, alcuni residenti si sono lamentati della mancanza di avvisi, dicendo che nessuna sirena è suonata.

Un canale di notizie di Mosca ha riferito che i residenti della periferia hanno detto che una pioggia ha lasciato macchie e sbavature di olio su auto e davanzali. In un segno del più ampio impatto economico degli attacchi ucraini, nelle ultime settimane sono emerse carenze di benzina in alcune parti del paese.

La Russia, terzo produttore mondiale di petrolio e importante esportatrice di petrolio e carburante, dovrebbe importare carburante via mare questo mese, hanno detto a Reuters fonti del settore. Le autorità di Mosca hanno detto che la situazione della benzina dentro e intorno alla capitale era 'normale', ma l'organismo federale di vigilanza antitrust ha chiesto a un grande rivenditore di spiegare perché avesse aumentato i prezzi del 19% nella scorsa settimana per la benzina più popolare.

Per Kyiv, il valore degli attacchi è in parte simbolico. Le immagini di fuoco e distruzione nella capitale russa si sono diffuse rapidamente su internet, spesso accompagnate da commenti beffardi e gioiosi a spese di Mosca. Andrei Medvedev, blogger filogovernativo e conduttore televisivo russo, ha detto che coloro che hanno pubblicato tali filmati dovrebbero essere perseguiti.

'Alcuni idioti pochi giorni fa hanno filmato e pubblicato il video, e il nemico lo ha visto, lo ha valutato e ha regolato il prossimo attacco. Quindi, coloro che hanno pubblicato il video stanno commettendo puro tradimento', ha scritto su Telegram





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