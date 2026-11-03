Attacco hacker ai supermercati Conad e mense Siaf: temperature alterate

Cyberattacco colpisce sistemi di refrigerazione di Conad e mense Siaf. Hacker alterano temperature, causando danni a merci e strutture in Italia.

Un'ondata di attacchi informatici ha colpito i sistemi di gestione della catena del freddo in Italia, colpendo cinque punti vendita della catena Conad e la società fiorentina Siaf, operatrice di mense scolastiche e ospedaliere. Gli hacker hanno manipolato le impostazioni dei frigoriferi, innescando un allarme che ha costretto le aziende a interventi immediati per preservare la sicurezza alimentare e limitare le perdite economiche.

Dettagli sull'attacco ai sistemi di refrigerazione

L'incidente più grave si è verificato nel supermercato Viro di Sassari, situato in piazza Mazzotti nel centro storico. Gli aggressori hanno aumentato la temperatura dei banchi frigoriferi fino a circa 15 gradi, compromettendo irreparabilmente la conservazione degli alimenti surgelati e del pollame. Il direttore del punto vendita ha rilevato l'anomalia dai display delle celle, ordinando lo svuotamento e lo smaltimento immediato di tutta la merce stoccata nelle zone colpite dal surriscaldamento.

Also read Cyberattacco ai supermercati in Europa: 'Congelatori impostati a 50 gradi'

In Sicilia, il gruppo Conad Redenza ha subito danni significativi in tre negozi a Catania, Messina e Palermo, oltre a uno a Ragusa gestito da Coop Gruppo Radenza. Mario Giannitto, responsabile area manager del Conad Gruppo Redenza, ha dichiarato che gli hacker si sono collegati al VPN aziendale modificando il set point delle temperature. I vaporizzatori, normalmente impostati tra meno 18 e meno 25 gradi, sono stati forzati a raggiungere 50 gradi, provocando il deterioramento della merce nei banchi surgelati.

Posizioni delle parti coinvolte e risposta della Siaf

La società Siaf, con sede a Bagno a Ripoli vicino a Firenze, ha confermato che il 2 novembre i suoi sistemi informatici dedicati alla refrigerazione sono stati presi di mira. Grazie ai protocolli di monitoraggio esistenti, l'azienda ha rilevato tempestivamente l'anomalia, attivando misure di contenimento che hanno garantito la continuità del servizio senza conseguenze operative sulla ristorazione collettiva fornita a scuole e ospedali.

Advertisement

Siaf ha assicurato il massimo supporto alle autorità competenti, mettendosi a disposizione per chiarire la natura e l'origine dell'attico. La cooperativa Conad ha invece sottolineato che su 3.300 negozi in Italia, gli episodi si sono limitati a due punti vendita in Veneto e tre in Sicilia. L'intervento rapido dei tecnici informatici ha permesso di arginare il problema senza gravi perdite di merce, sebbene non sia ancora possibile quantificare esattamente i danni economici.

Impatto reale e prossime azioni governative

Le indagini sono state affidate alla Polizia Postale, che sta analizzando le tracce digitali lasciate dagli aggressori in tutte le località colpite. Per il gruppo Redenza, le stime approssimative indicano danni che superano le migliaia di euro, considerando lo smaltimento della merce e i costi di ripristino dei sistemi. Il direttore del supermercato di Palermo ha dovuto lavorare agli straordinari per rifornire il punto vendita nel minor tempo possibile dopo lo svuotamento delle celle.

Il governo italiano ha annunciato quattro linee d'azione per contrastare queste minacce: monitoraggio continuo, interlocuzione con la filiera alimentare, notifica tempestiva dei soggetti esposti e diffusione di comunicazioni preventive. Le autorità invitano tutti gli operatori del settore a mantenere alta l'attenzione sui propri sistemi IT, confermando che le attività di analisi della minaccia sono già avviate da mesi per prevenire futuri incidenti simili.