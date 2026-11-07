Attacco hacker al tunnel del Brennero, indiziato il gruppo Everest

Brenner Basis Tunnel conferma un attacco hacker ai propri dati. Il gruppo russofono Everest è indicato come sospetto, senza conferme ufficiali.

La società Brenner Basis Tunnel, nota come Bbt Se, è responsabile della costruzione della galleria ferroviaria tra Italia e Austria. Dopo un attacco hacker ai propri dati, l'azienda ha confermato di essere stata colpita, mentre il gruppo russofono Everest viene indicato come possibile responsabile. La notizia dell'intrusione è stata riportata per prima dal quotidiano austriaco Tiroler Tageszeitung.

La conferma dell'attacco informatico al tunnel del Brennero arriva direttamente dalla società, che ha spiegato come gli hacker siano riusciti ad accedere ad alcuni dati disponibili attraverso internet. L'episodio risale a metà ottobre, ma le informazioni pubbliche disponibili non indicano l'entità complessiva del materiale coinvolto.

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Come si è svolto l'accesso ai dati della galleria

Brenner Basis Tunnel ha confermato che, a metà ottobre, alcuni criminali informatici sono riusciti a entrare in dati accessibili online. La società ha quindi riconosciuto la violazione, senza però fornire ulteriori dettagli tecnici sulla modalità dell'intrusione.

Secondo il sito BreachSense, specializzato nel monitoraggio del dark web, il gruppo Everest avrebbe rivendicato l'attacco già il 17 ottobre. Gli autori dichiarano di aver sottratto 812 gigabyte di dati, l'equivalente di circa 170 DVD.

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Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali sul coinvolgimento del gruppo russofono. Le rivendicazioni trovate sul dark web non sono state verificate dalle autorità o dalla società, quindi l'attribuzione resta un'ipotesi da accertare.

Il precedente di Stadler Rail e le posizioni in campo

Il gruppo Everest è già stato associato a un'altra operazione nel settore ferroviario. Lo scorso luglio, il gruppo ha ottenuto l'accesso ai dati del produttore ferroviario svizzero Stadler Rail attraverso la piattaforma di condivisione dati di un fornitore.

In quel caso, secondo quanto riportato, gli autori hanno chiesto un riscatto di 10 milioni di franchi svizzeri, pari a quasi 11 milioni di euro. Questo precedente spiega perché gli osservatori collegano Everest all'attacco al Brennero, pur in assenza di prove dirette.

Non sarebbe quindi la prima operazione di questo tipo attribuita al gruppo. Resta però una distinzione netta tra quanto rivendicato dagli hacker, quanto segnalato da BreachSense e quanto confermato dalla società Brenner Basis Tunnel.

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Un'opera da 10,5 miliardi e i prossimi passi

Il tunnel del Brennero è uno dei più grandi progetti infrastrutturali europei, con un costo complessivo stimato in 10,5 miliardi di euro. La galleria, lunga complessivamente 64 chilometri, collegherà Fortezza, in Alto Adige, a Innsbruck, in Austria.

Una volta completata, l'opera ridurrà il tempo di percorrenza ferroviaria dagli attuali 80 minuti a circa 25 minuti. Un eventuale furto di dati su un progetto di questa scala riguarda quindi una infrastruttura strategica per i collegamenti tra i due Paesi.

Le informazioni disponibili non indicano tempi precisi per la conclusione delle verifiche sull'attacco né per un eventuale riconoscimento ufficiale della responsabilità di Everest. Per ora, la società Brenner Basis Tunnel resta il riferimento principale per aggiornamenti sulla vicenda.