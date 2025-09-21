Attacco Hacker Paralizza Check-in Aerei: Disagi in Europa e Voli Cancellati

Un attacco informatico a un sistema di check-in aereo ha causato ritardi e cancellazioni di voli in diversi aeroporti europei, mettendo in luce la vulnerabilità delle infrastrutture digitali del settore.

Un attacco hacker ha colpito una componente software cruciale per le operazioni di check-in aereo, provocando disagi significativi in diversi aeroporti europei e costringendo a ricorrere a procedure manuali. L'incidente, avvenuto sabato, ha causato ritardi e cancellazioni di voli, interessando migliaia di passeggeri.

Sebbene l'attacco sia avvenuto in un giorno con un traffico aereo inferiore rispetto ai giorni feriali, l'impatto si è fatto sentire pesantemente in aeroporti chiave, mettendo in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture digitali del settore aereo. L'attacco informatico ha preso di mira il sistema MUSE (Multi-User System Environment) gestito da Collins Aerospace, una società specializzata nella fornitura di soluzioni per il settore aeronautico. Il sistema MUSE è essenziale per le operazioni di check-in elettronico, la stampa delle carte d'imbarco e l'etichettatura dei bagagli, elementi cruciali per il regolare flusso dei passeggeri. L'interruzione del sistema ha costretto gli aeroporti a ripiegare sulle procedure manuali, rallentando significativamente le operazioni e causando code e attese prolungate. A Bruxelles, uno degli aeroporti più colpiti, i passeggeri hanno dovuto affrontare lunghe attese ai banchi del check-in mentre il personale si destreggiava con le procedure manuali. Eurocontrol, l'agenzia europea per la sicurezza della navigazione aerea, ha adottato misure drastiche per mitigare l'impatto dell'attacco, richiedendo alle compagnie aeree di cancellare una percentuale significativa dei voli in partenza da Bruxelles. \L'attacco ha generato una serie di reazioni e interventi per gestire la situazione di emergenza. Eurocontrol ha inizialmente richiesto la cancellazione del 50% dei voli in partenza da Bruxelles in un arco di tempo definito, una misura poi estesa per limitare ulteriormente i disagi. La gravità dell'attacco ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza informatica nel settore aereo e sulla resilienza delle infrastrutture critiche. Mentre le indagini sono in corso per determinare l'origine e la portata dell'attacco, le autorità competenti stanno lavorando per ripristinare la piena operatività e prevenire futuri incidenti. Gli aeroporti coinvolti hanno comunicato aggiornamenti costanti ai passeggeri, fornendo informazioni sui voli cancellati o ritardati e sulle alternative disponibili. Collins Aerospace ha rilasciato dichiarazioni ufficiali per chiarire l'entità del danno e rassicurare i clienti sulla sicurezza dei dati. Nonostante l'impatto significativo, la situazione negli altri scali europei è stata più contenuta, anche se non priva di difficoltà. Heathrow, uno degli aeroporti più trafficati d'Europa, ha riportato disagi minimi e poche cancellazioni direttamente legate all'attacco. Altri aeroporti, come Berlino e Dublino, hanno invece subito ritardi operativi e cancellazioni. L'incidente sottolinea l'importanza di rafforzare le misure di sicurezza informatica nel settore aereo e di garantire che le infrastrutture digitali siano in grado di resistere a potenziali attacchi. L'episodio evidenzia come la dipendenza tecnologica del settore aereo lo renda vulnerabile a interruzioni significative, con conseguenze dirette sui passeggeri e sull'economia.\Le conseguenze dell'attacco hacker hanno messo in luce la crescente necessità di investire in sistemi di sicurezza informatica avanzati e in piani di ripristino di emergenza efficaci. La vulnerabilità del sistema MUSE e la conseguente interruzione dei servizi hanno dimostrato che anche un'unica componente software, se compromessa, può causare gravi disagi e paralizzare le operazioni aeroportuali. Le autorità competenti stanno investigando per identificare i responsabili dell'attacco e per capire come sia stato possibile penetrare nel sistema. L'indagine mira a determinare se si tratti di un attacco mirato da parte di hacker indipendenti, gruppi criminali organizzati o soggetti legati a stati. Nel frattempo, le compagnie aeree e gli aeroporti stanno rivedendo le proprie misure di sicurezza e i propri piani di risposta per garantire che situazioni simili non si ripetano in futuro. L'episodio ha evidenziato anche l'importanza di una comunicazione tempestiva ed efficace con i passeggeri, per minimizzare l'impatto dei disagi e fornire informazioni chiare e aggiornate sulla situazione dei voli. La collaborazione tra le autorità, le compagnie aeree e le società di sicurezza informatica è fondamentale per affrontare la crescente minaccia degli attacchi informatici nel settore aereo e per tutelare la sicurezza dei passeggeri e delle operazioni





