Attacco Houthi a Riyadh: Danneggiata Sede Aramco, Saudi Arabia Condanna

Il vice governatore di Riyadh ispeziona la sede Aramco danneggiata da un attacco Houthi. L'episodio segnala un'escalation contro le infrastrutture civili saudite nel contesto del conflitto regionale.

L' Arabia Saudita ha denunciato un nuovo attacco lanciato dal movimento sciita yemenita degli Houthi contro le infrastrutture energetiche nazionali, colpendo direttamente gli asset del colosso petrolifero Aramco a Riyadh. Il vice governatore della capitale, il principe Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, ha ispezionato un edificio amministrativo danneggiato nel cuore della città, sottolineando come questi episodi dimostrino la volontà del gruppo ribelle di colpire installazioni considerate civili. Questa visita ufficiale si colloca in un contesto di crescente tensione regionale, con Riyadh che cerca di rafforzare la sicurezza dei propri dipendenti e delle proprie risorse strategiche.

Dettagli Tecnici del Danno e Reazione Ufficiale

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Saudi Press Agency (SPA) nelle prime ore di martedì 12 novembre, l'attacco ha causato danni strutturali all'edificio amministrativo della compagnia energetica nella capitale. Il principe Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz ha ufficialmente espresso condanna per l'azione, definendola una prova della strategia Houthi di bersagliare infrastrutture civili e aziendali. In risposta immediata, il membro della famiglia reale ha impartito ordini diretti alle autorità competenti per fornire tutto il necessario supporto ai dipendenti di Aramco coinvolti nell'incidente, assicurando assistenza e garanzia di sicurezza nel processo di ricostruzione e gestione della crisi.

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Contesto Storico e Responsabilità Dichiarata

La rivendicazione della responsabilità dell'atteso è arrivata direttamente dal gruppo degli Houthi, che ha confermato la sua opera di guerra asimmetrica contro gli interessi sauditi. Questo episodio non è isolato, ma rappresenta l'ultimo di una serie di incursioni avvenute nelle ultime settimane contro le installazioni di Aramco, tra cui la sede centrale situata a Dhahran nella Provincia Orientale. Domenica precedente, il Ministero dell'Energia dell'Arabia Saudita aveva già comunicato danni limitati alla Aramco Tower nel quartiere finanziario di Riyadh, precisando che non vi furono feriti né decessi, sebbene all'epoca non fossero stati identificati i responsabili. La presenza della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran innesca ora un conflitto per procura che vede Riyadh come principale obiettivo regionale.

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Impatto Strategico e Instabilità Regionale

Le incursioni degli Houthi si sono intensificate drasticamente in seguito ai movimenti territoriali verificatisi a settembre, quando i ribelli hanno avanzato verso lo stretto di Bab el-Mandeb. Questo corridoio marittimo rappresenta un punto cruciale per il traffico commerciale globale, posizionato esattamente dall'altra parte della penisola arabica rispetto allo stretto di Hormuz, altro collo di bottiglia strategico. L'escalation dei combattimenti tra gli Houthi e la coalizione che sostiene il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha trasformato la regione in un campo di battaglia dinamico, dove le infrastrutture energetiche sono considerate leve di pressione economica e politica. La capacità degli Houthi di colpire Riyadh, la capitale amministrativa, segnala una rottura significativa delle precedenti linee di contenimento difensivo.

Estensione Operativa e Prossimi Sviluppi

Oltre all'attacco contro la sede di Riyadh, l'Arabia Saudita ha dichiarato lunedì che il suo oleodotto est-ovest è stato colpito nella regione di Medina. L'impatto ha provocato un incendio di entità limitata che è stato poi domato dalle squadre di emergenza, senza causare vittime né interrompere le operazioni di flusso del petrolio, come confermato dalla SPA. Questi eventi simultanei dimostrano una capillarità delle operazioni di sabotaggio e attacco aereo che mette sotto pressione la resilienza della catena di approvvigionamento energetica nazionale. La comunità internazionale osserva ora con preoccupazione come l'espansione della portata di questi attacchi possa influenzare i mercati energetici globali e la stabilità geopolitica del Golfo, con Riyadh che continua a coordinare le sue difese aeree e i protocolli di emergenza in risposta a questa nuova fase del conflitto.