Attacco Houthi su Jazan: Missili contro Raffineria e Infrastrutture Saudi Aramco

Gli Houthi lanciano missili contro Jazan e Riyadh. L'Arabia Saudita ha deviato 4 milioni di barili al giorno via oleodotto per l'instabilità regionale e le minacce alle rotte commerciali.

Gli Houthi yemeniti, gruppo sciita allineato all'Iran, hanno annunciato venerdì il lancio di due missili balistici contro quelle che hanno definito concentrazioni di forze saudite nella zona di Al-Tuwal, situata nella provincia di Jazan. L'attacco è avvenuto solo poche ore dopo che la protezione civile saudita aveva diramato un cessato allarme per l'intera provincia, creando un clima di incertezza e tensione nelle aree meridionali del Regno. Non è stato immediatamente chiaro se questa nuova ondata di violenza fosse direttamente correlata agli allarmi pregressi lanciati dalle autorità saudite nelle prime ore della giornata.

Dettagli sull'Attacco e Infrastrutture Colpite

La provincia di Jazan ospita una delle strutture energetiche più critiche per l'economia saudita, una raffineria gestita dalla Saudi Aramco con una capacità di lavorazione di 400.000 barili di petrolio greggio al giorno. Il sud dell'Arabia Saudita, che confina direttamente con lo Yemen, è stato ripetutamente bersaglio di attacchi missilistici e con droni da parte degli Houthi, che mirano specificamente a installazioni militari e infrastrutture energetiche fondamentali, tra cui la stessa raffineria di Jazan citata nel comunicato.

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In un comunicato separato, il gruppo ribelle ha inoltre affermato di aver preso di mira l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh, la capitale, e una stazione di pompaggio situata sull'Oleodotto Est-Ovest dell'Arabia Saudita. Questa doppia minaccia, che colpisce sia il cuore politico del Regno sia le sue arterie di trasporto energetico, sottolinea l'escalation delle capacità operative degli Houthi e la loro volontà di colpire obiettivi strategici lontani dal confine meridionale.

Reazioni e Mancanza di Conferme Immediate

Fino al momento della pubblicazione di queste informazioni, non vi è stata alcuna conferma immediata da parte delle autorità saudite regarding la versione presentata dagli Houthi. La mancanza di validazione ufficiale da parte di Riad lascia aperto il dibattito sull'efficacia reale degli attacchi e sull'estensione dei danni effettivi alle infrastrutture citate. Questa asimmetria informativa è tipica dei conflitti regionali, dove le comunicazioni di guerra e la disinformazione giocano un ruolo cruciale nel plasmare la percezione pubblica e le risposte diplomatiche.

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La situazione è ulteriormente complicata dal contesto più ampio del conflitto in Medio Oriente, che sta causando significative interruzioni ai flussi di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Per mitigare questi rischi e garantire la continuità delle esportazioni, Riyadh ha dovuto ricalibrare le proprie strategie logistiche, deviarodo una parte sostanziale del proprio greggio verso porti alternativi meno esposti alle minacce immediate dello stretto principale.

Impatto sul Mercato e Prossimi Passi

Di conseguenza, l'Arabia Saudita ha deviato circa 4 milioni di barili al giorno di petrolio greggio attraverso l'Oleodotto Est-Ovest verso il porto di Yanbu sul Mar Rosso. Questo volume rappresenta una quota significativa, pari a circa il 4% dell'offerta globale di petrolio, evidenziando la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento energetiche internazionali a eventi conflittuali localizzati ma di portata strategica. Qualsiasi interruzione prolungata di questo canale alternativo avrebbe ripercussioni dirette sulla stabilità dei prezzi energetici mondiali.

I combattimenti tra gli Houthi e la coalizione che sostiene il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale si sono intensificati drammaticamente dopo che, a settembre, gli Houthi hanno avanzato territorialmente verso lo stretto di Bab el-Mandeb. Questo stretto rappresenta un punto strategico di strozzatura per la navigazione globale, situato all'ingresso meridionale del Mar Rosso, sulla penisola arabica di fronte allo Stretto di Hormuz. Il controllo o la minaccia a queste vie marittime remain il fulcro della disputa regionale, con implicazioni economiche e geopolitiche che trascendono i confini nazionali dei paesi coinvolti.