Gli Houthi claim attacco alla raffineria di Ras Tanura e quartiere finanziario di Riyadh. La coalizione saudita intercetta droni. 11 feriti a Riyadh.

Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato mercoledì 25 novembre il lancio di attacchi contro due obiettivi strategici nell' Arabia Saudita, colpendo la raffineria di Ras Tanura e il distretto finanziario di Riyadh. Questa escalation segnala una diretta minaccia alle infrastrutture energetiche e finanziarie chiave del regno saudita, in un contesto di conflitto regionale già teso.

Dettaglio degli Attacchi e Risposte Militari

Yahya Saree, portavoce militare degli Houthi, ha confermato che l'assalto alla raffineria di Ras Tanura ha provocato incendi significativi. Nel suo comunicato, Saree ha dettagliato che l'operazione contro il quartiere finanziario di Riyadh è stata condotta in tre fasi distinte, evidenziando la complessità e la coordinazione degli attacchi aerei lanciati dal gruppo ribelle.

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In risposta a questi eventi, la coalizione guidata dall'Arabia Saudita ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea sono intervenuti tempestivamente. Le autorità saudite hanno riportato l'intercettazione e la distruzione di quattro droni presso Ras Tanura, situata nella Provincia Orientale del regno. Questo intervento ha mitigato i danni potenziali alla più grande raffineria del paese.

Impatto su Infrastrutture Energetiche Globali

Ras Tanura rappresenta un nodo critico per l'economia globale, essendo non solo la più grande raffineria dell'Arabia Saudita ma anche un importante terminal di esportazione per il greggio saudita. L'impianto fa parte di un complesso industriale sulla costa del Golfo che gioca un ruolo vitale nel flusso mondiale di energia, rendendo qualsiasi minaccia alla sua operatività un evento di attenzione internazionale.

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La vulnerabilità di Ras Tanura, pur mitigata dalle difese aeree, evidenzia i rischi persistenti per le infrastrutture energetiche del Medio Oriente. Gli attacchi mirati a siti di questa portata potrebbero influenzare la percezione della stabilità dei prezzi petroliferi e la sicurezza delle catene di approvvigionamento energetiche a livello globale.

Conseguenze Civili e Situazione a Riyadh

Le conseguenze umane degli attacchi sono state confermate dalle autorità locali, con la protezione civile saudita che ha riportato 11 persone ferite. Le ferite si sono verificate martedì in seguito a uno strike contro una torre nel quartiere finanziario di Riyadh, l'area cuore del sistema economico e bancario del regno. Questo incidente ha creato un clima di allarme tra la popolazione civile e gli operatori finanziari.

Il bersaglio scelto, una torre specifica nel distretto finanziario, è stato colpito per la seconda volta in meno di una settimana. Questa ripetitività suggerisce una concentrazione di sforzi mirata a destabilizzare le percezioni di sicurezza nelle aree urbane e commerciali principali, con impatti potenziali sulle attività quotidiane e sulla stabilità sociale nella capitale saudita.