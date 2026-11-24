Gli combattenti Houthi hanno colpito per la seconda volta in pochi giorni un grattacielo a Riyadh, ferendo 11 persone e colpendo l'economia saudita.

Il 24 novembre, i combattenti Houthi dello Yemen hanno colpito per la seconda volta in meno di una settimana il grattacielo più alto della capitale saudita Riyadh, un evento che ha causato almeno 11 feriti. Questo attacco rappresenta un'escalation significativa nella campagna bellica del gruppo, che ha già iniziato a destabilizzare la più grande economia del Golfo Persico. La Protezione Civile dell'Arabia Saudita ha confermato le vittime e ha diffuso immagini del sito dove si trova la sede del Fondo di Investimento Pubblico saudita, dimostrando la capacità delle milizie di colpire infrastrutture simbolo nel cuore finanziario del regno.

Dettagli dell'Attacco al PIF Tower

La torre colpita martedì, identica a quella presa di mira il 19 novembre, ha subito danni visibili a circa metà della facciata. Mentre l'attacco precedente aveva causato solo danni strutturali senza vittime, l'ultimo episodio ha risultato in almeno undici persone ferite, segnando un cambiamento nella pericolosità degli scontri. Reuters non è riuscito a determinare con certezza quando fosse stata scattata la fotografia ufficiale né la gravità esatta dei danni interni aggiuntivi causati dall'esplosione o dall'impatto. I dettagli tecnici sull'intensità dell'ordigno utilizzato sono rimasti non specificati nelle comunicazioni ufficiali immediate.

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Risposta della Coalizione Saudita

La coalizione guidata dall'Arabia Saudita che combatte contro gli Houthi yemeniti ha classificato l'episodio come un attacco terroristico contro un grattacielo nel quartiere finanziario di Riyadh. Le autorità hanno evitato di fornire ulteriori dettagli operativi, limitandosi a condemnare l'azione. Questo approccio contrasta con la storica posizione della milizia Houthi, che controlla gran parte dello Yemen occidentale, inclusi la capitale Sanaa e vaste aree rurali. Da luglio, quando la guerra civile yemenita si è riaccesa a seguito della tensione tra Stati Uniti e Iran, il gruppo ha mirato ripetutamente a infrastrutture critiche saudite.

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Impatto su Eventi e Infrastrutture

Le conseguenze economiche e sociali di questi attacchi sono già tangibili per la popolazione e il turismo. La continua minaccia ha costretto l'Arabia Saudita a cancellare la maggior parte dei voli internazionali diretti a Riyadh, isolando di fatto la capitale dai collegamenti aerei globali. Inoltre, il governo saudita è stato obbligato a rinviare o annullare completamente importanti eventi internazionali, tra cui la Coppa d'Asia AFC di calcio, un torneo di enorme rilevanza sportiva e diplomatica per il regno.

Crisi Umanitaria e Ritirata Governativa

Sul fronte terrestre, la situazione umanitaria nello Yemen si è gravemente deteriorata, con centinaia di migliaia di persone costrette a fuggire dalle proprie case dal mese di luglio. La pressione militare degli Houthi ha portato alla conquista di vaste aree di territorio, costringendo le forze leali al governo riconosciuto a livello internazionale e sostenuto dall'Arabia Saudita a effettuare una ritirata strategica significativa. Questa inversione di tendenza sul campo ha aumentato la pressione sulla coalizione guidata dai sauditi, che ha risposto intensificando i propri attacchi aerei su vasta scala in un tentativo di fermare l'avanzata delle milizie.