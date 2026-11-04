Attacco ibrido all'Istituto del Sangue francese: hacker e celle a 110 gradi

Cyberattacco alle celle frigorifere dell'EFS in Francia. Hacker impostano temperatura a 110 gradi su sangue donatori. Intervento tecnico evita disastro sanitario.

Un grave cyberattacco di matrice ibrida ha colpito l'Établissement Français du Sang (EFS), l'ente pubblico nazionale responsabile della gestione delle trasfusioni e delle riserve ematiche in Francia. Gli aggressori hanno sfruttato una vulnerabilità nella catena di fornitura per accedere ai sistemi di controllo remoto dei frigoriferi industriali, alterando pericolosamente le condizioni di conservazione del sangue.

Manipolazione remota delle celle frigorifere

L'intrusione informatica non ha interessato direttamente i server centrali protetti dell'istituto, ma si è concentrata sui sistemi di gestione remota forniti da un partner esterno specializzato nella manutenzione tecnica. I pirati informatici hanno utilizzato questa falla per manipolare i pannelli di controllo termico, riprogrammando a distanza la temperatura target di tre celle specifiche destinate alla conservazione di plasma ed emoderivati vitali. Il parametro, normalmente mantenuto a -30 °C, è stato modificato fino a raggiungere il limite massimo di 110 °C.

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Intervento tecnico e salvataggio delle scorte

Nonostante la gravità del sabotaggio digitale, le conseguenze sanitarie sono state neutralizzate grazie al rapido intervento del personale tecnico. Un operatore di guardia ha rilevato l'anomalia termica durante la notte, isolando immediatamente i macchinari compromessi. Questa azione tempestiva ha permesso al team di trasferire celermente tutte le sacche ematiche verso altre celle frigorifere integre, evitando la perdita di alcun prodotto biologico.

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Conferma ufficiale e impatto zero

Sia la ministra della Salute francese che la direzione dell'EFS hanno confermato che l'operazione si è conclusa senza alcun impatto sanitario sulla popolazione. L'innalzamento anomalo della temperatura non ha raggiunto i picchi estremi impostati dagli hacker, garantendo la sicurezza delle scorte disponibili. La disponibilità di sangue per i pazienti non subisce alcuna ripercussione negativa, assicurando la continuità dei servizi medici essenziali.

Strategia supply chain attack e indagini ANSSI

Questo tipo di offensiva rientra nella categoria dei supply chain attack, dove gli attaccanti individuano punti deboli in fornitori terzi per penetrare indirettamente nelle infrastrutture critiche del cliente finale. L'obiettivo non è solo il danno materiale, ma la creazione di instabilità sociale e sfiducia nelle istituzioni pubbliche. L'ANSSI, l'agenzia nazionale francese per la sicurezza dei sistemi informatici, ha avviato un'indagine approfondita innalzando il livello di allerta su tutti i presidi sanitari del Paese.