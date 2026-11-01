Attacco informatico allerta aerea Ucraina: falsi allarmi nucleari a Kiev

L'Aeronautica Militare ucraina conferma che l'app degli allarmi aerei è stata hackerata, diffondendo falsi allarmi nucleari a Kiev e altre aree. Le autorità assicurano che non vi è alcuna minaccia reale e invitano alla calma.

Le autorità ucraine hanno confermato che l'applicazione mobile dedicata agli allarmi aerei, un pilastro fondamentale della difesa civile e della sicurezza nazionale, è stata vittima di un sofisticato attacco informatico.

Questo incidente si è verificato nella tarda serata di domenica, generando un'ondata di preoccupazione e confusione tra la popolazione civile che utilizza regolarmente il servizio per monitorare le minacce aeree e restare al sicuro durante i conflitti. L'Aeronautica Militare ucraina ha emesso un comunicato ufficiale attraverso la piattaforma Telegram, ammettendo che il sistema era stato compromesso da attori ostili.

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Notifica nucleare falsa e allarme a Kiev

La natura dell'attacco ha portato alla diffusione di informazioni false e allarmanti, che hanno temporaneamente ingannato gli utenti affidandosi a un canale di comunicazione vitale per la loro incolumità fisica durante le incursioni nemiche. L'intervento degli hacker ha causato una grave anomalia digitale: l'applicazione ha visualizzato, per una breve ma critica finestra di tempo, una notifica di allerta nucleare destinata alla capitale Kiev e ad altre aree strategiche del territorio nazionale.

Questa falsa segnalazione ha sollevato immediatamente terrore tra i cittadini, poiché un'allerta nucleare implica una minaccia esistenziale immediatamente mortale, molto diversa da un normale raid aereo convenzionale. Tuttavia, le autorità hanno agito rapidamente per contenere la situazione. L'incongruenza è stata identificata e rimossa dalle piattaforme digitali quasi immediatamente, impedendo che la disinformazione si diffondesse ulteriormente e causasse panico di massa o comportamenti pericolosi.

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Smentita autorità e obiettivo disinformare

L'Air Force ha sottolineando con fermezza che si trattava di una manipolazione esterna e non di una reale crisi nucleare. Nel chiarire la natura dell'evento, i portavocci dell'Aeronautica Militare hanno ribadito con assoluta chiarezza che non esiste alcuna minaccia di radiazioni o di arma nucleare in corso. L'obiettivo dichiarato dell'attacco informatico sembrava essere quello di seminare confusione, indebolire la fiducia pubblica nelle istituzioni e sfruttare la paura già latente legata al contesto bellico in cui l'Ucraina si trova attualmente immersa.

Gli esperti di cybersecurity sottolineano che tali attacchi mirati mirano non solo a interrompere i servizi, ma anche a erodere la coesione sociale e la resilienza psicologica della popolazione. L'Aeronautica ha invitato tutti i cittadini a mantenere la calma, a non farsi prendere dal panico di fronte a notifiche sospette e a fare affidamento esclusivamente sui canali ufficiali verificati per ottenere aggiornamenti accurati e tempestivi sulla situazione di sicurezza attuale, garantendo che la verità prevalesse sulla disinformazione.