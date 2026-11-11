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Attacco informatico da parte di hacker russi sulla Romania

Internazionale#10 in Italia
Attacco informatico da parte di hacker russi sulla Romania
Hacker Russi · FSB · Agenzia Di Intelligence
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La Romania ha subito un attacco informatico da parte di un gruppo di hacker legato al servizio di sicurezza russo FSB, ha dichiarato l'agenzia di intelligence del paese. L'attacco è avvenuto lo scorso anno e è stato intercettato dal Centro Nazionale di Cyberintelligence. Il gruppo di hacker Turla, legato alla Russia, ha utilizzato malware per identificare le e-mail inviate o ricevute dalla NATO e dall'Unione europea.

La Romania ha subito un attacco informatico da parte di un gruppo di hacker legato al servizio di sicurezza russo FSB, ha dichiarato l' agenzia di intelligence del paese.

L'attacco è avvenuto lo scorso anno e è stato intercettato dal Centro Nazionale di Cyberintelligence. Il gruppo di hacker Turla, legato alla Russia, ha utilizzato malware per identificare le e-mail inviate o ricevute dalla NATO e dall'Unione europea. La Romania, membro dell'Unione europea e della NATO, confina con l'Ucraina e ha subito varie forme di attacco, tra cui incursioni di droni, attacchi informatici e sabotaggi.

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La Russia ha negato le accuse di aver condotto una guerra ibrida contro gli Stati europei. L'agenzia di intelligence rumena ha assicurato che non è stata rilevata alcuna esfiltrazione di dati sensibili e che il servizio di posta elettronica interessato è stato ripristinato.

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