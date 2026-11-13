Attacco Iran Stretto Hormuz: Petroliera GNL Esplosa su Mina

Le Guardie Rivoluzionarie confermano che una petroliera per GNL è esplosa nello Stretto di Hormuz dopo aver urtato una mina. Dettagli sull'incidente e contesto geografico.

Le Forze Navali delle Guardie Rivoluzionarie dell' Iran hanno confermato che una petroliera trasportante gas naturale liquefatto ha subito un'esplosione nello Stretto di Hormuz. L'incidente si è verificato venerdì, quando la nave ha urtato una mina navale durante la navigazione.

Dettagli Tecnici Dell'Attacco Militare

Secondo quanto riportato dai media statali iraniani, la nave mercantile stava percorrendo quella che le autorità teheranite definiscono una "rotta non autorizzata e pericolosa" al momento dell'impatto. L'esplosione ha causato danni significativi alla struttura della petroliera, che trasportava carichi di gas naturale liquefatto attraverso questo corridoio marittimo critico per l'economia globale.

Also read Iran attacca i sistemi di navigazione a Didamar, isola omanita nello Stretto di Hormuz

La Marina delle Guardie Rivoluzionarie ha dichiarato esplicitamente che la nave aveva ignorato gli avvertimenti precedenti e si era inoltrata in aree che l'Iran considera riservate o a traffico limitato. Questa specifica traiettoria è stata indicata come la causa diretta dell'interazione con l'ordigno esplosivo sommerso.

Contesto Degli Attacchi Nel Periodo Di Novembre

La notizia arriva in un contesto di elevata tensione marittima, con i media iraniani che avevano già riferito giovedì di altri quattro incidenti. Queste petroliere erano state colpite da esplosioni nelle stesse acque dello Stretto di Hormuz, una via navigabile fondamentale per il trasporto marittimo globale. Le autorità iraniani hanno sostenuto che le vessels avevano deliberatamente ignorato i segnali di pericolo.

Advertisement

Nonostante la ripresa del traffico navale e le aspettative di una de-escalation nel conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, gli attacchi alle navi continuano a verificarsi regolarmente. Queste dinamiche hanno avuto un riflesso immediato sui mercati finanziari, contribuendo a un calo dei prezzi del petrolio nonostante la volatilità della regione.

Dati Statistici E Frequenza Degli Incidenti

I dati forniti dal Washington Institute for Near East Policy evidenziano una frequenza preoccupante di aggressioni alle navi mercantili. Nei primi dieci giorni del mese di novembre, almeno dieci navi sono state colpite. Questo numero si somma ai 37 attacchi registrati nell'intero mese di ottobre, che rappresentano il più alto tally mensile dall'inizio del conflitto alla fine di febbraio.

La persistenza di queste azioni belliche asimmetriche nello stretto strategico indica una sfida continua per la sicurezza della navigazione internazionale. Le rotte commerciali critiche rimangono vulnerabili a mine navali e altri ordigni esplosivi improvvisati, creando un ambiente operativo ad alto rischio per le compagnie di navigazione.

Impatto Su Commercio Globale E Navigazione

Lo Stretto di Hormuz rimane un punto nodale per l'energia globale, e ogni interruzione della catena di approvvigionamento ha ripercussioni immediate. La nave danneggiata nel venerdì era un esempio concreto di come le mine navali possano essere utilizzate per perturbare il commercio senza coinvolgimento diretto su larga scala di forze militari convenzionali.

Advertisement

Le compagnie di navigazione devono continuamente valutare i rischi associati all'uso di rotte non autorizzate o non protette da scorte militari adeguate. La situazione attuale richiede una vigilanza costante da parte delle agenzie marittime internazionali e delle marine militari presenti nella regione per garantire la sicurezza delle acque.