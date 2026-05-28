Attacco israeliano a Beirut, sei morti e danni nella città libanese

Un attacco israeliano ha colpito un edificio nella periferia sud di Beirut giovedì, uccidendo sei persone e causando danni nella città libanese. L'attacco è stato effettuato con due missili di precisione che hanno preso di mira un edificio nella periferia meridionale di Beirut. L'esercito israeliano ha detto di aver condotto un attacco preciso a Beirut, ma non ha offerto ulteriori dettagli.

Un attacco israeliano ha colpito un edificio nella periferia sud della capitale libanese giovedì, il primo attacco a colpire vicino a Beirut in settimane, nel contesto di un cessate il fuoco che non è riuscito a fermare i combattimenti tra le truppe israeliane e Hezbollah nel sud del Libano .

L'esercito israeliano ha detto di aver condotto un attacco preciso a Beirut, ma non ha offerto ulteriori dettagli. Due fonti della sicurezza israeliana hanno detto che l'obiettivo era Ali al-Husseini, che hanno descritto come capo della divisione missilistica all'interno della Divisione Imam Hussein, una milizia che i funzionari israeliani dicono essere allineata con Hezbollah e l'Iran. Non ci sono stati commenti immediati da parte di Hezbollah o dell'Iran sull'attacco.

Una fonte della sicurezza libanese ha detto che è stato effettuato con due missili di precisione che hanno preso di mira un edificio nella periferia meridionale di Beirut. L'attacco ha inferto un altro colpo al fragile cessate il fuoco annunciato da Washington il 16 aprile, che avrebbe dovuto fermare la guerra che infuria tra Israele e gli Hezbollah sostenuti dall'Iran dal 2 marzo.

Gli scambi di fuoco tra le due vecchie nemiche hanno continuato, ma sono stati perlopiù concentrati nel sud del Libano. A parte un attacco nella periferia sud di Beirut all'inizio di maggio che ha ucciso un comandante di Hezbollah, la capitale e le sue periferie erano state risparmiate da nuove bombardamenti durante la tregua.

I funzionari israeliani dicono che l'esercito aveva tenuto a bada da tre settimane le azioni di bombardamento a Beirut a causa di richieste dell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump. Tuttavia, gli aerei da ricognizione israeliani sono ancora udibili quotidianamente sopra Beirut. Le due fonti della sicurezza israeliana hanno detto che l'attacco di giovedì è stato effettuato dopo un 'dialogo molto intenso' con l'amministrazione di Trump negli ultimi giorni.

Sono state effettuate pesanti azioni di bombardamento da parte di Israele nelle città e nei villaggi del sud del Libano durante la notte e giovedì, dopo che Israele ha dichiarato una nuova fascia di territorio 'zona di combattimento'. L'esercito israeliano ha detto ai residenti di lasciare le città a sud del fiume Zahrani, che scorre per circa 40 chilometri a nord del confine israeliano con il Libano.

Insieme a una zona di confine occupata dalle truppe israeliane, gli ordini di evacuazione israeliani degli ultimi tre mesi coprono circa 2.000 km² del Libano - circa un quinto del paese intero. Un attacco israeliano giovedì mattina ha ucciso sei persone, compresi due bambini e i loro genitori, vicino alla città meridionale di Adloun, ha detto il ministero della salute libanese. Un altro attacco, sulla città portuale di Sidon, ha ucciso cinque persone, comprese due donne.

Sidon si trova fuori dall'area designata come zona di combattimento dall'esercito israeliano e l'attacco è stato effettuato senza preavviso. Taghrida Ramadan, una donna che vive a Sidon, ha detto a Reuters che era a letto a casa quando è stata svegliata dall'attacco, che ha colpito un edificio di fronte al suo.

'Abbiamo guardato intorno e abbiamo trovato le macerie su di noi - pietre dall'attacco, perché era vicino e ci ha colpito di fronte', ha detto Ramadan. Mentre la sua casa è stata danneggiata, i suoi parenti non sono stati seriamente feriti. Un altro attacco israeliano giovedì mattina ha ucciso due cittadini siriani, compreso un bambino, nella città di Tyre, che cade all'interno della zona che Israele ha detto di dover essere evacuata





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