Attacco israeliano a Gaza: almeno 7 morti, riprendono i colloqui al Cairo

Un raid aereo israeliano colpisce un accampamento a Gaza City, uccidendo 7 palestinesi. Al via nuovi negoziati di tregua al Cairo tra Hamas e mediatori internazionali.

Un uomo palestinese ispeziona i resti di un attacco israeliano contro un'abitazione i cui residenti erano stati avvertiti di evacuare prima del bombardamento, a Zawayda, nella Striscia di Gaza centrale, il 5 giugno 2026.

La fotografia, diffusa dall'agenzia Reuters, ritrae la devastazione lasciata dall'incursione aerea. Nel frattempo, al Cairo si è aperto un nuovo round di colloqui di tregua tra Egitto, Hamas e altre fazioni palestinesi, con l'obiettivo di preservare il fragile accordo di cessate il fuoco mediato dal presidente statunitense Donald Trump.

L'intesa, tuttavia, non è riuscita a fermare le ostilità: sabato un attacco israeliano ha ucciso almeno sette palestinesi, tra cui due donne, e ferito altre quindici persone, inclusi bambini, quando un raid aereo ha colpito un grande accampamento di tende nel cuore di Gaza City. I medici locali hanno confermato il bilancio, aggiungendo che molti feriti sono in condizioni critiche.

Un portavoce militare israeliano ha dichiarato alla Reuters che l'operazione ha mirato a 'terroristi', senza fornire ulteriori dettagli sull'identità dei bersagli. Il cessate il fuoco, entrato in vigore dopo mesi di guerra, ha lasciato Israele nel controllo di oltre la metà dell'enclave palestinese, mentre i colloqui indiretti per una seconda fase dell'accordo, che prevedrebbe il disarmo di Hamas e il ritiro completo delle truppe israeliane, sono in stallo.

L'Egitto ha iniziato a ospitare sabato un nuovo ciclo di negoziati con i leader di Hamas e altre fazioni, che dovrebbe durare alcuni giorni. Hazem Qassem, portavoce di Hamas a Gaza, ha spiegato che i colloqui si concentreranno sull'attuazione della prima fase dell'intesa e sulla ricerca di un terreno comune per procedere verso la seconda fase.

Hamas ha comunicato ai mediatori - Egitto, Qatar, Turchia e inviati del Consiglio di pace di Trump - che la cessazione degli attacchi israeliani a Gaza è indispensabile per qualsiasi progresso. Il gruppo chiede a Israele di fermare le ostilità, permettere l'ingresso di più aiuti umanitari e ritirarsi lungo i confini stabiliti dal cessate il fuoco. Dall'inizio della tregua, circa 950 palestinesi sono stati uccisi in attacchi israeliani, secondo i dati delle autorità sanitarie di Gaza.

Hamas raramente fornisce informazioni sulle perdite tra i suoi combattenti. Nello stesso periodo, l'esercito israeliano ha riferito che quattro soldati sono stati uccisi da militanti palestinesi. La guerra, iniziata con l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele, ha provocato quasi 73.000 morti a Gaza, perlopiù civili, secondo le autorità sanitarie locali. In Israele, l'attacco di Hamas ha causato 1.200 vittime e il rapimento di 251 ostaggi, tra israeliani e stranieri.

Il conflitto, uno dei più cruenti della storia recente, continua a mietere vittime nonostante gli sforzi diplomatici internazionali. La ripresa dei colloqui al Cairo rappresenta un tentativo di evitare un'ulteriore escalation, ma le posizioni delle parti restano distanti. Mentre i negoziati procedono, la popolazione di Gaza vive in condizioni disumane, con migliaia di sfollati ammassati in tendopoli prive di servizi essenziali. La comunità internazionale osserva con preoccupazione, mentre gli appelli per un cessate il fuoco definitivo si moltiplicano.

La situazione umanitaria è critica: l'accesso agli aiuti è limitato, gli ospedali sono al collasso e la popolazione soffre la carenza di cibo, acqua e medicine. I mediatori cercano di trovare una soluzione che possa porre fine alla violenza e avviare un processo di ricostruzione.

Tuttavia, la mancanza di fiducia tra le parti rende ogni progresso estremamente difficile. La delegazione di Hamas ha ribadito la propria posizione: senza la fine delle ostilità, non ci potrà essere alcun accordo. Dal canto suo, Israele insiste sulla necessità di smantellare l'infrastruttura militare di Hamas prima di qualsiasi discussione sul ritiro. Il destino della tregua è appeso a un filo, mentre i cadaveri continuano ad accumularsi sotto le macerie di Gaza





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