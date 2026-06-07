Attacco israeliano a Gaza: strike su stazione di polizia Hamas, tensioni nei colloqui per il cessate il fuoco

Un raid aereo israeliano colpisce una stazione di polizia legata a Hamas a Khan Younis, provocando vittime civili e danni a un campo per sfollati, mentre i mediatori cercano di rilanciare il fragile accordo di tregua. La questione della polizia di Hamas frena i progressi verso il piano statunitense per il ritiro e la ricostruzione.

Domenica, un attacco aereo israeliano ha colpito una stazione di polizia gestita da Hamas a Khan Younis , nel sud della Striscia di Gaza , uccidendo cinque palestinesi e ferendone almeno sedici, come riportato dalle autorità sanitarie locali.

L'obiettivo militare era un posto di polizia situato accanto a un grande campo di tende per famiglie sfollate, causando danni anche all'accampamento. L'esercito israeliano non ha fornito commenti immediati sull'incidente. Questo episodio avviene mentre i mediatori, tra cui Egitto, Qatar e Turchia, hanno avviato nuove consultazioni per cercare di salvare l'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti, un patto fragile che ha sospeso i principali combattimenti da ottobre dopo due anni di guerra.

Tuttavia, l'implementazione di un ulteriore piano statunitense, che prevede il ritiro delle truppe israeliane, il disarmo di Hamas e la ricostruzione di Gaza, rimane bloccata. Israele controlla ancora oltre la metà del territorio gazawiese, ordinando evacuazioni e distruggendo edifici, con quasi l'intera popolazione di due milioni di persone ammassata in una sottile striscia costiera, in tende improvvisate o strutture danneggiate, sotto il controllo de facto di Hamas.

La questione della polizia di Hamas, composta da quasi diecimila agenti, è un punto critico nei colloqui: Hamas vuole che venga integrata in una nuova forza di polizia, mentre Israele rifiuta qualsiasi ruolo per personale affiliato al gruppo. Le nuove discussioni, ospitate dall'Egitto, coinvolgono leader di Hamas e di altre fazioni palestinesi e dovrebbero durare diversi giorni.

Entrambe le parti continuano ad accusarsi reciprocamente di violare la tregua; dall'inizio dell'accordo, i raid israeliani hanno ucciso oltre 950 palestinesi, mentre gli attacchi militanti palestinesi hanno causato la morte di quattro soldati israeliani. Il piano originale, ratificato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e sostenuto dall'ex presidente Trump, includeva una fase di cessate il fuoco orchestrata da un Board of Peace, ma le questioni più spinose, come il disarmo, il ritiro israeliano e la composizione di un governo a Gaza, sono state rinviate.

I negoziatori del Board stanno discutendo con entrambe le parti sul disarmo, mentre Hamas ha sottolineato ai mediatori che la fine degli attacchi israeliani è essenziale per qualsiasi progresso, accusando il Board di parzialità a favore di Israele. Il conflitto, iniziato dopo l'attacco del 7 ottobre 2023 che ha provocato 1.200 morti in Israele e il rapimento di 251 ostaggi, ha causato quasi 73.000 vittime palestinesi, per lo più civili, secondo le autorità sanitarie di Gaza.

La situazione umanitaria rimane disperata, con la popolazione intrappolata in un ciclo di violenza e negoziati stagnanti





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