Un raid aereo israeliano a Khan Younis lascia tre morti e cinque feriti. Il cessate il fuoco del 2025 non ha fermato le violenze in Gaza.

Un attacco aereo israeliano ha colpito martedì a Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, uccidendo almeno tre palestinesi secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali. Oltre alle tre vittime fatali, l'incursione ha provocato altre cinque feriti, come hanno confermato i medici presenti sul posto. Al momento, non sono arrivati commenti ufficiali dall'esercito israeliano riguardo a questo specifico evento bellico. L'incidente si è verificato vicino a un avamposto della polizia, in un'area che rimane sotto forte tensione nonostante gli accordi di pace precedenti.

Dettagli sull'attacco aereo e vittime

I dettagli preliminari sull'attacco indicano che il bersaglio era situato nelle immediate vicinanze di una struttura delle forze di polizia locali. Le autorità sanitarie hanno confermato il bilancio delle vittime subito dopo l'evento, evidenziando la gravità della situazione humanitaria nella zona meridionale di Gaza. La mancanza di una dichiarazione immediata da parte del comando militare israeliano lascia spazio a interpretazioni e attese per eventuali chiarimenti ufficiali sulle motivazioni tattiche della missione aerea condotta in quel preciso momento.

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Situazione dopo il cessate il fuoco del 2025

Un cessate il fuoco, sostenuto dagli Stati Uniti e raggiunto nell'ottobre del 2025, aveva teoricamente posto fine ai principali scontri armati nel territorio devastato. Tuttavia, questa tregua non è riuscita a fermare gli attacchi aerei e terrestri israeliani su Gaza né ha garantito il disarmo del gruppo Hamas. La situazione di insicurezza permane, con violazioni continue delle regole di ingaggio che hanno portato a nuove perdite civili e militari in un contesto già di per sé fragile e distrutto dai confliti precedenti.

Bilancio delle vittime dalla tregua attuale

Dall'istituzione della tregua nell'ottobre 2025, i dati disponibili registrano un costo umano significativo per entrambe le parti coinvolte nel conflitto. Le contabilità ufficiali palestinesi indicano che almeno 1.600 palestinesi sono stati uccisi in questo periodo di relativa calma apparente. Dall'altra parte, le statistiche israeliane riportano la morte di cinque soldati, evidenziando che la violenza non si è mai completamente estinta nemmeno dopo la firma degli accordi internazionali.

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Controllo territoriale e presenza di Hamas

Le truppe israeliane esercitano attualmente il controllo su circa due terzi del territorio di Gaza, una percentuale in aumento rispetto alla situazione al momento della stipula del cessate il fuoco, quando dominavano più della metà dell'area. Hamas, d'altro canto, mantiene il controllo di una stretta fascia di territorio situata lungo la costa di Gaza. Questa divisione geografica riflette la complessità della guerra asimmetrica e la difficoltà di esercitare un'autorità statale completa su tutta la striscia costiera.

Contesto storico e accuse di genocidio

L'assalto di Israele a Gaza, durato più di due anni, ha causato decine di migliaia di vittime e provocato una grave crisi alimentare che ha colpito l'intera popolazione. L'intera popolazione di Gaza è stata costretta allo sfollamento interno, creando una delle peggiori catastrofi umanitarie moderne. Studiosi internazionali e un'inchiesta delle Nazioni Unite hanno definito la situazione come un genocidio, accusi che Israele respinge definendo le proprie azioni come necessarie per la legittima difesa.

Israele ha sostenuto costantemente che la sua guerra è una risposta diretta all'attacco guidato da Hamas dell'ottobre 2023, durante il quale i militanti hanno ucciso 1.200 persone e sequestrato più di 250 ostaggi. Questo evento rimane il catalizzatore principale del conflitto attuale, giustificando agli occhi di Tel Aviv l'uso della forza militare per eliminare la minaccia esistenziale percepita. Tuttavia, l'escalation continua e il controllo territoriale crescente suggeriscono obiettivi strategici che vanno oltre la semplice risoluzione dell'ostaggio o la neutralizzazione immediata del gruppo.