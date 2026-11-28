L'attacco aereo israeliano del 28 novembre 2026 ha ucciso due membri dello staff MSF a Gaza. L'organizzazione medica denuncia la violazione degli spazi protetti e richiede accountability immediata.

Un attacco aereo israeliano ha causato la morte di due membri del personale di sicurezza per Medecins Sans Frontieres (MSF) fuori dalla clinica gestita dall'organizzazione nella città di Gaza, come confermato ufficialmente dall'ONG il 28 novembre 2026. L'incidente, avvenuto nella tarda serata di venerdì, ha innescato un nuovo ciclo di accuse reciproche tra l'esercito israeliano e i medici volontari internazionali riguardo alla sicurezza delle strutture sanitarie e allo status del personale coinvolto negli interventi umanitari.

La reazione indignata di Medecins Sans Frontieres

L'organizzazione Medecins Sans Frontiers ha espresso un forte senso di outrage e profonda preoccupazione per l'attacco subito, sottolineando che i propri locali erano chiaramente identificati con i loghi dell'ONG e che la loro ubicazione precisa era stata previamente comunicata ed era nota alle forze armate israeliane. I dirigenti dell'ONG hanno ribadito con fermezza la propria richiesta di accountability, affermando che l'attacco costituisce una grave violazione delle norme di sicurezza previste per il personale medico in zona di conflitto e che la trasparenza sulle circostanze dell'evento è indispensabile per ristabilire la fiducia nelle operazioni umanitarie.

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La versione dell'esercito israeliano e le accuse

L'esercito israeliano ha confermato di aver condotto il bombardamento che ha colpito l'edificio, ma ha contestato categoricamente lo status di personale umanitario delle vittime, definendole "terroristi che si spacciavano per operatori umanitari". Questa dichiarazione rappresenta una grave accusa diretta contro Medecins Sans Frontiers e il suo personale, suggerendo che le due persone uccise avessero intenzioni ostili e non stessero semplicemente adempiendo ai loro doveri di protezione della struttura. Non è stata fornita alcuna prova immediata che sostenga queste affermazioni, mentre MSF non ha ancora risposto ufficialmente a una richiesta di commento specifica riguardante le accuse di Israele relative ai propri collaboratori che lavoravano come guardie di sicurezza all'interno della clinica.

Il bilancio delle vittime e il contesto storico

Con questo nuovo attacco, il numero totale di membri dello staff di Medecins Sans Frontiers uccisi a Gaza dalla guerra raggiunge la cifra drammatica di 17 individui, come dichiarato dall'organizzazione medica in un comunicato diffuso durante la notte del 28 novembre 2026. Questo tragico evento si inserisce in una serie continua di violazioni subite dal personale medico internazionale, rendendo la sicurezza dei lavoratori umanitari una delle questioni più controverse e urgenti del conflitto. L'aumento del numero delle vittime tra il personale delle ONG sottolinea la crescente difficoltà di operare in un'area dove gli spazi designati per l'assistenza sanitaria e l'assistenza ai civili vengono sistematicamente ignorati o attaccati.

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Le contestazioni sul diritto internazionale umanitario

Gli ospedali e le cliniche sono siti protetti dal diritto internazionale, e sia gli attacchi diretti contro tali strutture che il loro utilizzo per scopi militari sono generalmente considerati violazioni gravi delle convenzioni di Ginevra. Sebbene le strutture sanitarie possano perdere il loro status di protezione in condizioni specifiche, le organizzazioni per i diritti umani sostengono che Israele non abbia fornito prove sufficienti per giustificare i propri attacchi contro gli ospedali durante la guerra, citando diversi casi in cui l'assenza di evidenze concrete ha reso gli attacchi ingiustificabili. La mancanza di dimostrazione pubblica di attività militari all'interno di specifiche cliniche rimane un punto centrale del dibattito legale ed etico sulla conduzione delle operazioni militari nella Striscia di Gaza.

La presenza di Hamas e la crisi ospedaliera

L'esercito israeliano sostiene che i suoi attacchi contro gli ospedali a Gaza, incluso il principale ospedale Nasser colpito all'inizio di questo mese, siano necessari perché combattenti di Hamas opererebbero all'interno di tali strutture e perché parti di una rete di tunnel di Hamas sono state rinvenute sotto di essi. Questa giustificazione militare si scontra con la realtà sul campo, dove la presenza di elementi armati ha portato Medecins Sans Frontiers a sospendere alcune attività negli ospedali di Gaza all'inizio dell'anno per garantire la sicurezza del personale. La guerra a Gaza, iniziata nel 2023, ha creato un contesto in cui la distinzione tra obiettivi militari e infrastrutture civili diventa sempre più labile, con impatti devastanti sulla popolazione civile e sul sistema sanitario locale che versa in una crisi profonda e strutturale.