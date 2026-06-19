Attacco massiccio con droni all'officina dei trasporti della centrale nucleare di Zaporizhzhia

L'officina dei trasporti della centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina è stata colpita da un attacco di droni con almeno quattordici strike, incendio e danni agli edifici. Non ci sono vittime ma i danni non sono ancora valutabili per il rischio di nuovi attacchi. Cresce l'allarme internazionale sulla sicurezza dell'impianto.

L'officina dei trasporti della centrale nucleare di Zaporizhzhia , situata nell' Ucraina orientale, è stata colpita da un massiccio attacco di droni nella serata del 18 giugno e durante la notte successiva, come riportato dalla direzione della centrale nominata dalle autorità russe.

Secondo quanto dichiarato venerdì, sono stati registrati almeno quattordici strike contro l'impianto. L'attacco ha provocato un incendio in una sezione dell'officina e danni strutturali a vari edifici, non sono comunque state segnalate vittime tra il personale o i residenti nelle vicinanze. Nonostante l'incendio sia stato spento, la valutazione completa dei danni risulta ancora prematura a causa del persistente rischio di nuovi attacchi, che impediscono l'accesso sicuro alle aree colpite.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, è sotto il controllo delle forze russe dal marzo 2022, e la sua sicurezza è stata a lungo oggetto di preoccupazione internazionale. L'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha più volte espresso allarme per il rischio di incidenti nucleari legati alle ostilità nella zona.

Questo attacco arriva in un periodo di escalatedi tensioni nel conflitto in Ucraina, con entrambe le parti che si accusano reciprocamente di mettere a repentaglio la sicurezza degli impianti nucleari. Gli analisti militari sottolineano che l'officina dei trasporti, seppur non parte del nocciolo reattore, è cruciale per la logistica e la manutenzione dell'impianto, e i danni potrebbero comunque comprometterne il funzionamento a lungo termine.

Le autorità russe hanno affermato che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato parte dei droni, ma la quantità e la precisione degli strike indicano una pianificazione accurata. Dal canto loro, le forze ucraine non hanno rivendicato l'operazione né rilasciato commenti ufficiali, sebbene alcuni analoghi attacchi in passato siano stati attribuiti a unità speciali ucraine.

La comunità internazionale, attraverso dichiarazioni del segretario generale dell'ONU e di vari governi europei, ha condannato l'azione, rinnovando l'appello a proteggere le infrastrutture nucleari da qualsiasi attacco. L'evento solleva interrogativi sulla effettiva applicazione delle linee guida dell'AIEA e sulla capacità di garantire una zona di sicurezza intorno alla centrale.

Nonostante le rassicurazioni della direzione russa sulla tenuta delle condizioni di sicurezza, gli esperti nucleari avvertono che qualsiasi incidente in una struttura di tale dimensioni potrebbe avere conseguenze catastrofiche, anche in assenza di un'esplosione nucleare. Le indagini per accertare le responsabilità e l'entità dei danni sono in corso, con tecnici dell'AIEA che potrebbero essere invitati a valutare la situazione nei prossimi giorni.

Nel frattempo, le autorità locali hanno messo in atto protocolli di emergenza e monitoraggio radiologico, ma il timore è che ulteriori scontri possano complicare gli interventi. Questo episodio evidenzia la fragilità delle misure di sicurezza in un contesto di conflitto aperto e la necessità di un dialogo urgente per prevenire una crisi nucleare.

La centrale, che è stata spenta nella sua totalità nel 2022 per prevenire incidenti, resta sotto la sorveglianza di personale tecnico, ma la pressione militare continua rende instabile ogni operazione di manutenzione. Il World Health Organization ha ricordato l'importanza di preparare piani di risposta medica in caso di contaminazione radioattiva, sebbene al momento non vi siano segnali di fughe.

Il dibattito politico si è acceso anche in Russia, con alcuni analisti che criticano la gestione della difesa intorno alla centrale, mentre in Ucraina si accusano le forze russe di usare l'impianto come scudo umano. L'incidente, infine, potrebbe avere implicazioni per le future negoziazioni di pace e per la stabilità energetica della regione, considerando che la centrale forniva una parte significativa dell'elettricità al territorio ucraino prima del conflitto.

La comunità scientifica internazionale richiede accesso immediato e incondizionato per verificare le condizioni di sicurezza, temendo che il tempo stringa se gli attacchi continueranno. In sintesi, l'attacco all'officina dei trasporti della centrale di Zaporizhzhia rappresenta un episodio allarmante che aggrava le preoccupazioni sulla protezione delle infrastrutture nucleari in teatri di guerra, sottolineando l'urgenza di misure concrete per evitare un disastro di proporzioni imprevedibili





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