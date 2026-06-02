Attacco missilistico e con droni a Kyiv: al least 18 morti e più di 100 feriti

Un attacco missilistico e con droni da parte della Russia ha colpito un edificio vicino all'appartamento di Olha Mudra a Kyiv, in Ucraina, causando confusione e terrore tra i residenti. Al least 18 persone sono morte e più di 100 sono rimaste ferite. Il conflitto tra Russia e Ucraina, in corso da cinque anni, sembra essere peggiorato di recente.

Nella notte tra lunedì e martedì, un attacco missilistico e con droni da parte della Russia ha colpito un edificio vicino all'appartamento di Olha Mudra a Kyiv , in Ucraina .

Mudra e sua figlia Natalia, di 6 anni, hanno trovato il loro appartamento danneggiato al loro risveglio. L'esplosione ha causato confusione e terrore tra i residenti, con almeno 18 morti e più di 100 feriti. Non è chiaro se l'appartamento di Mudra sia stato colpito direttamente da un drone o un missile, o da detriti di un proiettile abbattuto dalle difese aeree ucraine.

L'attacco è avvenuto nell'ambito di un conflitto in corso da cinque anni tra Russia e Ucraina, che ha causato la morte di centinaia di migliaia di soldati e civili. La situazione sembra essere peggiorata di recente, con un aumento della retorica bellicosa da entrambe le parti





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