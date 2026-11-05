Attacco orsi grizzly Canada: morte Jennifer Balcarras e Selah Reed

Due donne, madre e figlia, muoiono in Canada dopo un attacco di orsi grizzly a Bella Coola. Le autorità indagano per identificare gli animali responsabili della strage.

Le autorità locali nella Columbia Britannica stanno conducendo indagini urgenti dopo che Jennifer Balcarras, 48 anni, e sua figlia Selah Reed, 20 anni, hanno perso la vita in un attacco di orsi grizzly nel Canada. L'aggressione è avvenuta durante un'escursione sul sentiero Snooka West Trail, situato a soli cinque minuti d'auto dalla residenza delle vittime a Bella Coola. Le due donne non sono rientrate a casa dopo la passeggiata, segnalando la loro scomparsa ai familiari il giorno successivo alla scomparsa.

Scoperta dei corpi e inchiesta ufficiale

I resti di Jennifer Balcarras sono stati recuperati lunedì 2 novembre, mentre i corpi di Selah Reed sono stati trovati il pomeriggio seguente. Il British Columbia Conservation Officer Services ha confermato l'avvio delle operazioni per mettere in sicurezza la zona ed eliminare eventuali pericoli residui per la popolazione. Se gli esemplari catturati risulteranno responsabili dell'aggressione, verranno abbattuti in conformità con le direttive provinciali sulla gestione dei conflitti tra esseri umani e fauna selvatica.

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Testimonianze della famiglia e del fratello

Josh Balcarras, fratello di Jennifer e zio di Selah, ha descritto l'orrore della scoperta, affermando che la situazione sembra surreale e irreale. Ha spiegato che tutto inizia con poche ore di silenzio, che si trasformano in un giorno intero, poi in una notte, fino a quando non arriva la seconda notte e la famiglia capisce che sta succedendo davvero. Le ricerche sono iniziate immediatamente dopo che le donne non avevano fatto rientro, scatenando una ricerca coordinata per trovarle.

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Profili delle vittime e vita quotidiana

Jennifer Balcarras era una madre di quattro figli e già nonna, che si era trasferita da poco a Bella Coola per iniziare un nuovo capitolo professionale. Sua figlia Selah Reed era descritta dai familiari come un'anima dolce e tranquilla, appassionata di danza, arte ed escursioni. Lavorava come assistente educativa e studiava online, accompagnando sempre la madre durante le sue uscite sul sentiero. Il legame tra le due era strettissimo, con Selah che non lasciava mai sola Jennifer durante le loro passeggiate nella natura.

Sostegno economico e procedure legali

Mentre i cari delle vittime hanno avviato una raccolta fondi per sostenere le spese dei funerali di entrambe, le autorità locali continuano il lavoro di indagine per identificare con precisione gli animali responsabili. Le operazioni di sicurezza nella zona di Bella Coola restano prioritarie per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti. La comunità locale sta affrontando un momento di grande lutto e shock, mentre aspettano i risultati delle indagini ufficiali per capire meglio le dinamiche dell'attacco fatale.