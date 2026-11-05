Attacco pescherecci Ecuador: Stati Uniti negano coinvolgimento sparizioni

Gli Stati Uniti attaccano i pescherecci ecuadoriani sotto accusa di narcotraffico. Le famiglie denunciano sparizioni e violazioni dei diritti umani mentre Washington mantiene il silenzio.

Il 10 ottobre 2026, a Jaramijó in Ecuador, le famiglie degli equipaggi dei pescherecci scomparsi al largo delle coste nazionali vivono una drammatica attesa. Gli Stati Uniti hanno condotto operazioni militari contro imbarcazioni civili, sostenendo di colpire presunti narcoterroristi, ma gli atti dimostrano la scomparsa di decine di pescatori innocenti.

Scomparsa del Fiorella e ultime comunicazioni

L'episodio più emblematico riguarda il peschereccio Fiorella, partito dal porto di Manta il 13 gennaio 2026 con a bordo nove persone. L'ultima comunicazione nota è stata inviata da Juan Carlos Valencia Mero alla moglie il 19 gennaio 2026 tramite messaggi SMS. Il marinaio descriveva la presenza di un drone e di una motovedetta che li seguiva prima della scomparsa totale dell'imbarcazione dai radar il giorno successivo.

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Oltre a Juan Carlos, erano a bordo otto connazionali originari tutti di Manta, tra cui Gabriel Aladino Mero Delgado, padre di tre figli. Due pescatori sopravvissuti, che avevano calato le loro barche per tendere palamiti, riferirono di aver visto una spessa colonna di fumo nella zona dove si trovava la nave madre prima che il contatto venisse perso definitivamente.

Negazione ufficiale e accuse di esecuzioni

La Casa Bianca e il comando sud degli Stati Uniti (Southcom) negano qualsiasi responsabilità diretta nelle sparizioni o negli affondamenti non documentati. Un portavoce del Southcom ha dichiarato a Le Monde che le operazioni sono condotte nel rispetto del diritto dei conflitti armati, affermando di aver distrutto settantadue imbarcazioni dal settembre 2025.

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Secondo le autorità statunitensi, queste azioni avrebbero causato la morte di duecentotrentotto presunti narcoterroristi provenienti da Venezuela, Trinidad e Tobago, Colombia ed Ecuador. Tuttavia, organizzazioni come Human Rights Watch, Amnesty International e il Comitato per i diritti umani di Guayaquil definiscono questi atti esecuzioni extragiudiziali e omicidi illegali.

Impatto sociale e condizioni di vita

Le famiglie delle vittime subiscono un grave trauma psicologico e sociale, chiedendo spiegazioni alle istituzioni locali e all'ambasciata statunitense senza ottenere risposte concrete. María Mero, vedova di Gabriel Aladino Mero Delgado, lavora saltuariamente nelle fabbriche di gamberi guadagnando dieci dollari al giorno, dopo aver perso la casa e i beni familiari.

Le donne rimaste sole raccontano una vita quotidiana segnata dalla mancanza di acqua corrente e da frequenti interruzioni elettriche dovute al mancato pagamento delle bollette. La denuncia pubblica avviene davanti al tribunale di Manta, al parlamento di Quito e presso le sedi diplomatiche, evidenziando l'assenza di tutele legali per i cittadini ecuadoriani colpiti dalle operazioni.

Evoluzione tattica e nuovi affondamenti

Dopo il caso del Fiorella, altri due pescherecci ecuadoriani sono stati attaccati da droni il 17 marzo e il 26 marzo 2026. In questi casi specifici, gli equipaggi sono stati tratti in salvo da cittadini statunitensi armati, consegnati alla marina salvadoregna e poi autorizzati a rientrare nei loro paesi, smentendo però il coinvolgimento diretto dell'amministrazione Trump.

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A agosto e settembre 2026, gli Stati Uniti hanno affondato otto ulteriori pescherecci ecuadoriani. A differenza dei casi precedenti, gli equipaggi di queste barche sono stati trasferiti sull'Uss San Antonio e poi consegnati all'esercito ecuadoriano. Le imbarcazioni distrutte erano accusate di fungere da stazioni galleggianti di rifornimento carburante per Los Choneros, gruppo criminale legato al cartello messicano di Sinaloa.