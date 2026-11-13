Attacco Russia a DTEK: Infrastrutture Energetiche Ucraine Sotto Assedio

I missili russi hanno danneggiato gravemente gli impianti DTEK, lasciando l'Ucraina vulnerabile ai blackout invernali e riducendo la capacità energetica nazionale.

Gli attacchi missilistici russi hanno colpito duramente gli impianti energetici dell' Ucraina, con particolare riferimento alle infrastrutture di proprietà di DTEK. La situazione è diventata critica a partire dal 10 novembre 2026, quando l'azienda energetica ha subito danni significativi che minacciano di lasciare intere regioni senza riscaldamento ed elettricità durante l'inverno.

Danni Devastanti agli Impianti Energetici

Un tecnico dell'impianto, identificato solo con il nome Oleksiy, ha descritto l'ultimo strike come il più devastante mai subito. I missili russi hanno sfondato tetti e muri, seppellendo turbine e caldaie sotto tonnellate di macerie che centinaia di lavoratori devono rimuovere manualmente.

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Oleksiy ha spiegato che il team sta utilizzando pale e carriole per raggiungere le apparecchiature danneggiate. La priorità immediata è valutare le condizioni delle macchine per pianificare eventuali riparazioni e il restauro delle funzionalità produttive. Gli operai lavorano sotto la pressione costante di dover ripristinare la generazione di energia elettrica.

Vulnerabilità Difensive e Scarcità di Difese Aeree

La Russia ha ripreso i grandi attacchi contro le infrastrutture energetiche nel tardo autunno, cercando di rendere letale l'inverno ucraino privando milioni di persone di calore e corrente. Mosca nega di prendere di mira deliberatamente i civili, ma la strategia appare chiara.

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L'Ucraina fatica a proteggere i suoi impianti dopo che gli Stati Uniti hanno interrotto le consegne di sistemi di intercettazione Patriot. Questi sistemi sono gli unici nell'arsenale di Kiev capaci di fermare i missili balistici russi, e la loro carenza è aggravata da una scarsità globale.

Inoltre, la difesa ucraina è stata messa sotto pressione dall'impiego da parte della Russia di nuovi droni d'attacco a reazione. Questi velivoli sono difficili da abbattere a causa della loro elevata velocità, rendendo l'intercettazione sempre più complessa per gli operatori antiaerei.

Impatto Operativo e Posizione di DTEK

Durante l'inverno scorso, il più freddo della guerra, i cinque impianti di DTEK sono stati attaccati pesantemente undici volte. Tuttavia, solo nel mese di novembre, il primo del corrente stagione di riscaldamento, la Russia ha colpito tre impianti con dozzine di missili e droni.

Questi attacchi hanno costretto le stazioni ad arrestare la generazione di elettricità. Oleksiy ha dichiarato che i russi sembrano ossessionati dall'obiettivo di lasciare la popolazione senza energia, ma il personale continua a riparare ciò che viene distrutto e a mantenere i lavori attivi.

I lavoratori di DTEK hanno riavviato i loro impianti da zero oltre settanta volte durante il conflitto. L'azienda è di proprietà del miliardario Rinat Akhmetov, l'uomo più ricco dell'Ucraina, che un tempo controllava otto centrali termiche.

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Conseguenze Future e Capacità Energetica Nazionale

Gli analisti prevedono che l'inverno sarà più difficile a causa della maggiore distruttività degli attacchi attuali. Molte città ucraine, tra cui la capitale Kiev, stanno già subendo blackout prolungati. Il CEO di DTEK, Maxim Timchenko, ha ammesso la difficoltà nel prevedere i tempi di recupero rapidi.

Nonostante ciò, l'amministratore delegato ha assicurato che viene fatto tutto il possibile per garantire una capacità di generazione sufficiente a superare la stagione fredda. Prima della guerra, le centrali termiche generavano oltre il trenta per cento dell'elettricità ucraina.

Oggi la loro quota è crollata a causa dei ripetuti bombardamenti. I tre impianti nucleari del paese ora rappresentano la fetta maggiore della produzione nazionale. L'energia Denys Shmyhal aveva stimato nel tardo autunno che la capacità energetica sarebbe arrivata a 19,6 gigawatt nel novembre corrente.

Questa cifra corrisponde a circa la metà del livello pre-bellico, ma è in linea con il consumo massimo dell'inverno scorso. Non è stato possibile confermare se la capacità operativa avesse effettivamente raggiunto tale livello pronosticato, dato il contesto di instabilità continuativa.