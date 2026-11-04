Attacco Russia Komyshuvakha 37 Morti Centro Umanitario

Attacco russo a Komyshuvakha: 37 morti e 59 dispersi nel centro aiuti di Zaporizhzhia. Zelensky denuncia il crimine di guerra contro civili e soccorritori.

Un violento attacco aereo delle forze russe contro un centro di assistenza umanitaria situato in una scuola nel villaggio di Komyshuvakha, nella regione ucraina di Zaporizhzhia, ha provocato la morte di almeno 37 persone e lasciato decine di individui dispersi. L'evento si è verificato il 3 novembre 2026, segnando uno degli episodi più letali contro la popolazione civile durante il conflitto in corso.

Dettagli dell'Attacco e Vittime

Le autorità locali hanno confermato che il bilancio delle vittime è salito a 37 morti, con il capo ad interim dell'Amministrazione militare regionale, Mykhailo Semikin, che ha dichiarato mercoledì che i soccorritori erano ancora impegnati nella ricerca dei sopravvissuti tra le macerie. Ivan Fedorov, co-presidente del Consiglio di difesa regionale di Zaporizhzhia, ha specificato tramite Telegram che 59 persone risultano attualmente disperse. Tra le vittime ci sono due membri di una squadra di soccorso e quattro agenti di polizia, come riportato dai servizi di emergenza ucraini.

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha fornito dettagli inquietanti sulle modalità dell'assalto, affermando che le forze russe hanno inizialmente sganciato bombe aeree sull'edificio scolastico nel momento in cui le persone arrivavano per ritirare gli aiuti. Successivamente, i bombardieri hanno colpito il rifugio sotterraneo con altre bombe. La scuola, le cui lezioni erano state sospese da tempo a causa della vicinanza con la linea del fronte, fungeva regolarmente da rifugio e distribuiva aiuti umanitari ogni lunedì.

Reazioni e Contro-Narrazioni

Il Ministero della Difesa russo ha giustificato l'attacco sostenendo che l'obiettivo erano le unità militari ucraine dislocate nei pressi di Komyshuvakha e di altri due insediamenti, dichiarando che fino a 25 militari ucraini sarebbero stati uccisi. Questa dichiarazione contrasta direttamente con le testimonianze dei responsabili locali che hanno descritto il targeting di un sito civile e umanitario. L'attacco ha avuto luogo il giorno seguente alla scadenza di una tregua di sei giorni concessa per l'evacuazione dei civili.

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La tregua, mediata dalla first lady statunitense Melania Trump, aveva permesso l'evacuazione di quasi 800 persone dalla città di Oleshky, nel sud dell'Ucraina, occupata dalle truppe russe. Per il suo ruolo nella mediazione del cessate il fuoco, Zelenskiy ha conferito a Melania Trump un'onorificenza di Stato, sottolineando l'importanza della diplomazia anche in mezzo al conflitto. Le immagini scattate il 3 novembre mostrano militari ucraini al lavoro nel rifugio sotterraneo della scuola colpita.

Prospettive Diplomatiche e Prossimi Passi

Il contesto diplomatico intorno a questo evento drammatico è caratterizzato da nuovi tentativi di negoziazione. L'inviato statunitense Steve Witkoff ha annunciato che gli Stati Uniti riuniranno le delegazioni di Ucraina e Russia ad Abu Dhabi l'11 novembre 2026. Durante l'incontro, programmato per il 10 e l'11 novembre, si discuterà la fine del conflitto, gli accordi di sicurezza postbellici e misure di de-escalazione.

Questa conferenza rappresenta un momento cruciale per valutare se il dolore causato da attacchi come quello di Komyshuvakha possa essere mitigato da accordi politici. La presenza di vittime civili in un centro umanitario designato aumenta la pressione sulle parti belligeranti per rispettare il diritto internazionale. I familiari delle 59 persone non ancora trovate attendono risposte mentre le operazioni di recupero continuano nel villaggio di Komyshuvakha.