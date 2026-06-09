Attacco russo a Kharkiv: tre morti a Chuhuiv, sei feriti nel capoluogo. Zelenskiy: colloqui con inviati USA positivi

Un centro di smistamento postale ucraino a Kharkiv è stato colpito da un drone russo. Contemporaneamente, attacchi russi nella regione causano tre vittime a Chuhuiv e sei feriti a Kharkiv. Il presidente Zelenskiy, tornato dai colloqui europei, parla di conversazioni positive con gli inviati USA nonostante lo stallo dei negoziati di pace.

Un centro di smistamento della posta nazionale ucraina è stato colpito da un drone russo a Kharkiv , come mostrato in una foto diffusa l'8 giugno 2026 dal servizio stampa del Servizio di emergenza statale dell'Ucraina nella regione di Kharkiv .

L'incidente rientra nel contesto dell'attacco russo all'Ucraina. Contestualmente, martedì 9 giugno, il governatore regionale Oleh Syniehubov ha riferito su Telegram che un attacco russo sulla città di Chuhuiv, sempre nella regione di Kharkiv, ha causato la morte di tre persone: due uomini, uno di 70 anni e l'altro di 50, e una donna di 70 anni. I servizi di emergenza sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato in seguito all'attacco.

Nella città di Kharkiv, capoluogo regionale vicino al confine russo, il sindaco Ihor Terekhov ha dichiarato su Telegram che i bombardamenti hanno ferito sei persone, danneggiato un edificio di pubblica utilità e provocato incendi in diverse zone della città. Questi attacchi sono avvenuti mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy faceva ritorno a Kyiv dopo aver partecipato a colloqui a Londra con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania per discutere le modalità di avanzamento verso una soluzione della guerra, iniziata quattro anni fa.

Gli sforzi di pace guidati dagli Stati Uniti tra Ucraina e Russia sono attualmente arenati, poiché Washington è focalizzata sulla ricerca di una soluzione al conflitto in Iran. Tuttavia, lunedì Zelenskiy ha definito "positiva" una conversazione con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, elogiando la loro presunta disponibilità a lavorare a una soluzione della guerra ucraina nelle prossime settimane





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