Attacco russo a Komyshuvakha: 42 morti, 33 dispersi nel rifugio umanitario

La polizia ucraina conferma 42 vittime dopo il bombardamento russo a Komyshuvakha. Fino a 33 persone sono ancora sepolte sotto le macerie del centro aiuti nella regione di Zaporizhzhia.

Il bilancio delle vittime del bombardamento aereo condotto dalle forze russe contro un centro di assistenza umanitaria nella città di Komyshuvakha, situata nella regione di Zaporizhzhia nel sud-est dell'Ucraina, è salito a 42. La polizia ucraina ha comunicato questa informazione giovedì, sottolineando che l'attacco si è verificato il lunedì precedente e che questo evento rappresenta uno degli episodi più letali contro la popolazione civile registratosi durante l'anno corrente.

Dettagli sul disastro e operazioni di soccorso in corso

Le autorità locali hanno chiarito, tramite il messaggero Telegram, che fino a 33 persone sono ancora sepolte vive o senza vita sotto le macerie del rifugio antiaereo nel villaggio di Komyshuvakha. Le operazioni di soccorso, condotte con estrema difficoltà a causa del crollo strutturale dell'edificio, sono attualmente in pieno svolgimento per liberare i sopravvissuti. Parallelamente, i team tecnici stanno procedendo con il complesso processo di identificazione delle salme recuperate tra le rovine, un compito reso più gravoso dalla vastità della distruzione causata dall'ordigno.

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Posizioni delle parti e dinamiche del conflitto

Mercoledì, Ivan Fedorov, co-presidente del Consiglio di difesa regionale di Zaporizhzhia, aveva inizialmente riferito che 59 persone risultavano disperse, un dato che ha successivamente guidato le aspettative della famiglia delle vittime e delle organizzazioni umanitarie internazionali impegnate nella zona. La dinamica dell'attacco è stata ricostruita grazie a filmati registrati dalla bodycam di uno degli agenti di polizia uccisi durante l'azione, video che l'agenzia Reuters ha verificato e che mostrano i momenti immediatamente precedenti il secondo colpo di aereo russo. Queste immagini dimostrano che il rifugio, luogo dove i residenti si erano rifugiati dopo aver ricevuto un avviso di allarme radiofonico, è stato distrutto mentre era pieno di civili in cerca di protezione.

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Impatto reale e armamenti utilizzati nell'offensiva

La polizia nazionale ucraina ha fornito dettagli tecnici sugli ordigni utilizzati, confermando che tra gli attacchi è stata impiegata una bomba planante FAB da 3 tonnellate. Secondo quanto riportato dai siti web specializzati in intelligence della difesa, tale arma trasporta circa 1,4 tonnellate di esplosivo, una capacità distruttiva che spiega l'entità del crollo del rifugio sotterraneo e la difficoltà delle operazioni di recupero. L'uso di tali ordigni di grande calibro in aree densamente popolate o adibite a centri umanitari ha sollevato gravi preoccupazioni circa la conformità alle norme internazionali di protezione dei civili durante i conflitti armati.

Reazione russa e bilanciare dei dati ufficiali

In risposta alle accuse e alla documentazione delle vittime civili, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che il attacco mirava specificamente a unità militari ucraine dislocate nelle vicinanze di Komyshuvakha e in due altri insediamenti limitrofi. Le autorità militari russe hanno affermato che fino a 25 soldati ucraini sono stati uccisi negli stessi raid, presentando la versione dei fatti come una risposta legittima a infrastrutture militari. Questa divergenza narrativa tra le parti evidenzia la complessità del contesto bellico, dove centri di distribuzione aiuti e obiettivi militari possono essere contestati o sovrapposti nella percezione strategica dei comandanti.