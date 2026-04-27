Attacco russo a Odessa: danni e feriti, mentre Putin incontra il ministro iraniano

Un massiccio attacco russo a Odessa ha causato danni e feriti, mentre le truppe ucraine si preparano a un contrattacco. Intanto, Putin riceve il ministro degli Esteri iraniano per discutere di negoziati e cessate il fuoco.

Nella notte, la città ucraina di Odessa è stata colpita da un violento attacco aereo russo, che ha causato danni ingenti alle infrastrutture civili e ferito almeno dieci persone, tra cui due bambini.

Secondo quanto riportato da Ukrinform, il responsabile dell'amministrazione militare regionale di Odessa, Oleg Kiper, ha confermato su Telegram che i droni russi hanno colpito edifici residenziali, un hotel, magazzini e veicoli in diverse zone della città. Inoltre, sono stati segnalati incendi e cadute di detriti in vari quartieri. Il capo dell'autorità cittadina di Odessa, Serhiy Lysak, ha descritto la situazione come estremamente difficile, sottolineando che l'attacco ha colpito principalmente le zone residenziali e le infrastrutture civili.

Dieci persone, tra cui due bambini, hanno richiesto assistenza medica, mentre i danni più gravi si sono registrati nel distretto di Primorsky, dove sono stati colpiti edifici residenziali, un hotel e strutture nel centro città. Anche i distretti di Khadzhibeysky e Kyivsky sono stati presi di mira, con attacchi a edifici multipiano, abitazioni private e veicoli.

Oltre 250 operatori dei servizi di pubblica utilità hanno lavorato per tutta la notte per gestire le emergenze, fornendo assistenza medica ai feriti e supporto ai residenti delle case danneggiate, inclusa la consulenza sui risarcimenti. Intanto, sul fronte militare, le truppe ucraine stanno concentrando le loro forze al confine tra la Repubblica Popolare di Donetsk (DPR), la regione di Zaporizhzhia e quella di Dnipropetrovsk, in preparazione di un contrattacco.

Questo è stato confermato dal capo della DPR, Denis Pushilin, che ha parlato alla TASS. Nel frattempo, a Mosca, il presidente russo Vladimir Putin è in programma per incontrare oggi il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi. La visita di Araghchi in Russia, confermata dai media statali russi, si inserisce nel contesto di una crescente collaborazione tra Mosca e Teheran, entrambe sottoposte a severe sanzioni occidentali.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato i piani del leader russo, mentre il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che Araghchi si recherà a Mosca per colloqui, senza fornire ulteriori dettagli. Secondo l'agenzia di stampa iraniana ISNA, l'ambasciatore di Teheran in Russia, Kazem Jalali, ha affermato che Araghchi incontrerà Putin per discutere degli ultimi sviluppi dei negoziati e del cessate il fuoco.

Il ministro degli Esteri iraniano ha lasciato Islamabad ieri per recarsi in Russia, dopo aver visitato anche l'Oman, mentre i mediatori lavorano per mantenere vivi i colloqui di pace con gli Stati Uniti, nel tentativo di porre fine alla guerra iniziata il 28 febbraio. Nonostante il cessate il fuoco in vigore da più di due settimane nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, non c'è stato un secondo round di colloqui diretti tra Washington e Teheran





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