Attacco russo a Ukraine: blackout energia e droni

La Russia lancia massicci missili e droni contro le infrastrutture energetiche ucraine. Il presidente Zelensky denuncia l'escalation militare a una settimana dai colloqui di pace in programma.

La Russia ha lanciato martedì un vasto attacco multi-ondata contro le infrastrutture energetiche dell' Ucraina, utilizzando decine di missili e centinaia di droni. Questa operazione militare ha causato estesi blackout elettrici in vaste aree del paese ucraino. L'evento avviene esattamente una settimana prima della prevista ripresa dei colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti. Gli osservatori internazionali vedono in questa mossa una potenziale pressione politica significativa.

Dettagli dell'attacco missilistico e bersagli

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato i dati dell'offensiva russa. Secondo le sue dichiarazioni, Mosca ha lanciato 289 droni, 17 missili balistici e 59 missili da crociera. I bersagli includevano centrali elettriche e sottostazioni in diverse regioni. Gli attacchi hanno colpito aree che vanno dal porto di Odessa sul Mar Nero nel sud, fino alla città di Rivne nell'ovest. Il sistema elettrico nazionale subisce danni strutturali gravi e diffusi.

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Le conseguenze immediate includono l'interruzione totale del servizio energetico in molte zone. La società privata DTEK, il più grande produttore di energia in Ucraina, ha dichiarato che tre delle sue cinque centrali termiche sono state messe fuori servizio. I danni alle infrastrutture di generazione e distribuzione colpiscono duramente la capacità di rifornimento elettrico civile.

Posizioni delle parti in conflitto

Il primo ministro ucraino Sergii Koretskyi ha aggiunto che anche il settore ferroviario è stato colpito. I danni comprendono vagoni passeggeri, locomotive e una stazione ferroviaria. Il Ministero della Difesa russo ha giustificato i colpi affermando che le truppe hanno attaccato impianti che forniscono energia alle fabbriche militari. Mosca sostiene di colpire specificamente le strutture che supportano l'esercito ucraino.

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Funzionari russi hanno inoltre accusato Kiev di aver dato fuoco a una importante raffineria di petrolio a Yaroslavl. Questa operazione sarebbe stata eseguita mediante un attacco con droni avvenuto durante la notte. L'Ucraina ha intensificato gli attacchi contro le raffinerie petrolifere russe durante l'anno corrente. Questa escalation risponde a precedenti bombardamenti russi sul sistema energetico ucraino.

Impatto politico e prossime trattative

Volodymyr Zelensky ha sottolineato il timing degli attacchi. Ha definito molto significativo che tutto accada il giorno delle elezioni congressuali statunitensi. Il presidente ucraino ha chiesto ulteriori sistemi di difesa aerea per il suo paese. Zelensky ha affermato che i russi credono che l'America non noterà questo segnale. Egli insiste che tale atto di terrore deve essere fermato e notato a livello internazionale.

Kyiv e Mosca dovrebbero tenere colloqui di pace trilaterali con gli Stati Uniti a Abu Dhabi la prossima settimana. Si tratta delle prime discussioni dirette dal mese di febbraio. Le trattative includeranno probabilmente una proposta di cessate il fuoco energetico. Il presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato a settembre e ottobre un accordo per sospendere gli attacchi ai obiettivi energetici. Tuttavia, nessuna delle due parti ha confermato tale accordo. I colloqui di Abu Dhabi saranno determinanti per verificare la reale volontà di pace.