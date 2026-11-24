Un raid aereo russo ha colpito Zaporizhzhia, lasciando 2 morti e 22 feriti. I dettagli dell'attacco notturno e le reazioni delle autorità ucraine sulla città.

Un violento attacco aereo russo ha colpito la città ucraina di Zaporizhzhia durante la notte tra il 23 e il 24 novembre 2026. L'attacco ha causato la morte di due persone e ha ferito altre ventidue, tra cui due bambini, provocando danni ingenti alle infrastrutture civili e residenziali. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente sul luogo del disastro per cercare di estrarre i sopravvissuti dalle macerie.

Dettaglio vittime e danni alle infrastrutture

Ivan Fedorov, co-presidente del Consiglio di difesa regionale di Zaporizhzhia, ha confermato i tragici dati sulle vittime attraverso un post pubblicato sul suo account Telegram martedì 24 novembre 2026. Secondo le sue dichiarazioni, l'attacco ha colpito un'area urbana densamente popolata, lasciando un bilancio preciso di due decessi e ventidue feriti trasportati in ospedale. Le immagini diffuse da Fedorov mostrano un condominio gravemente danneggiato, con le finestre sfondate e cumuli di detriti sparsi lungo le strade circostanti. Questo scenario visivo conferma la potenza dell'impatto e la difficoltà delle operazioni di salvataggio in corso.

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Posizioni delle autorità regionali e rischi intrappolati

Mykhailo Semikin, governatore della regione di Zaporizhzhia, aveva lanciato un allarme ancor prima delle conferme ufficiali sulle vittime. Il governatore aveva ipotizzato che diverse persone potessero essere rimaste intrappolate sotto le macerie degli edifici crollati. La sua dichiarazione sottolineava l'ampiezza dei danni, che non si limitavano alle abitazioni private ma includevano anche danni alle infrastrutture di trasporto e alle automobili parcheggiate nelle strade. La conferma dei danni alle infrastrutture suggerisce che l'attacco ha perturbato la mobilità locale e potrebbe aver interrotto servizi essenziali per i residenti della zona colpita.

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Contesto operativo e altre segnalazioni militari

Oltre ai danni a Zaporizhzhia, le forze armate russe hanno dichiarato di aver condotto operazioni militari in altre aree del conflitto. L'agenzia di stampa russa Interfax, citando il ministero della Difesa, ha riferito che i soldati russi hanno colpito siti di controllo dei droni, terminali satellitari Starlink e altre risorse militari nella regione ucraina di Sumy. Il rapporto russo includeva anche la menzione della morte di alcuni militari ucraini durante queste operazioni. Reuters non è riuscita a confermare in modo indipendente le informazioni provenienti dal ministero della Difesa russo, mantenendo un approccio cautelativo sulla validità dei dati ufficiali di Mosca riguardo alle vittime militari.

Negazione dei bersagli civili e prospettive future

Il contesto bellico rimane caratterizzato da accuse reciproche sulla conformità alle leggi internazionali. Sia la Russia che l'Ucraina continuano a negare di aver preso di mira deliberatamente i civili, nonostante i danni materiali significativi riportati nelle città colpite. La notte del 23 novembre 2026 è ricordata come un momento di elevata intensità bellica, con l'uso di droni da parte della Russia contro obiettivi che hanno avuto ricadute dirette sulla popolazione civile di Zaporizhzhia. La situazione di sicurezza nella regione rimane fragile, con le autorità locali impegnate nella ricostruzione delle infrastrutture danneggiate e nel sostegno alle famiglie colpite dal bombardamento.