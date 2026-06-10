Attacco russo danneggia due navi nel corridoio marittimo ucraino del Mar Nero

Due navi mercantili, una panamensis e una barbadiana, sono state attaccate e danneggiate mentre percorrevano il corridoio di navigazione stabilito dall'Ucraina nel Mar Nero. L'incidente, attribuito a droni russi dal governatore di Odessa Oleh Kiper, ha causato un incendio a bordo di una nave, spento senza vittime. Le imbarcazioni hanno potuto continuare la rotta nonostante l'attacco, che Kiev considera un tentativo di sabotare le esportazioni vitali verso i porti rumeni del Danubio.

L' Ucraina ha denunciato un attacco russo nel Mar Nero che ha colpito due navi mercantili mentre transitavano nel corridoio di navigazione stabilito da Kiev per garantire il passaggio sicuro delle proprie esportazioni verso i porti rumeni del Danubio.

Secondo quanto riportato dall'Autorità Portuale Ucraina, le due imbarcazioni, una battente bandiera panamense diretta a Odessa con un carico di metallo e l'altra barbadiana che trasportava grano dopo aver lasciato il porto, sono state danneggiate nell'incidente. L'attacco, attribuito dal governatore della regione di Odessa Oleh Kiper a droni russi, ha causato un incendio a bordo di una delle navi, rapidamente spento dall'equipaggio senza provocare vittime. Nonostante i danni, entrambe le navi hanno potuto proseguire la navigazione.

Kiper ha accusato la Russia di continuare a "terrorizzare" la regione di Odessa e di cercare di sabotare il funzionamento del corridoio marittimo, affermando che diverse ondate di droni hanno colpito anche obiettivi civili e infrastrutture energetiche nel sud della regione. Il ministero della Difesa russo non ha rilasciato commenti immediati.

Questo episodio evidenzia la persistente minaccia alla sicurezza delle rotte commerciali ucraine nel Mar Nero, nonostante l'accordo sul corridoio di navigazione, e solleva preoccupazioni sul rispetto delle convenzioni internazionali che tutelano il trasporto marittimo civile, anche durante conflitti armati. Le autorità di Kiev insistono sulla necessità di garantire la continuità delle esportazioni agricole e industriali, vitali per l'economia ucraina e per la sicurezza alimentare globale, mentre Mosca continua a negare qualsiasi responsabilità per gli attacchi alle infrastrutture civili, definendole invece "legittimi obiettivi militari" in risposta alle presunte azioni ucraine.

La comunità internazionale rimane divisa su come interpretare questi episodi e sul da farsi per proteggere le rotte commerciali in zone di conflitto, con le Nazioni Unite che chiedono cautela e il rispetto del diritto internazionale marittimo. La situazione rimane tesa e l'incertezza sul destino del corridoio di navigazione persiste, con potenziali ripercussioni sui mercati globali del grano e dei metalli e sul commercio internazionale nella regione del Mar Nero.

L'evento sottolinea anche la fragilità degli accordi di transito marittimo in contesti di guerra e la strategia russa di colpire infrastrutture economiche ucraine per indebolire la capacità di resistenza di Kiev e la sua autonomia economica





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