Attacco russo su Zaporizhzhia e Odesa: morti e feriti, edifici danneggiati

Le forze russe hanno colpito Zaporizhzhia e Odesa il 13 novembre 2026. Un residente morto e oltre 50 feriti a Zaporizhzhia, mentre due persone muoiono a Odesa. Dettaglio dei danni e vittime.

Le forze russe hanno lanciato nuovi attacchi aerei contro due importanti città ucraine il venerdì 13 novembre 2026, provocando vittime civili e gravi danni alle infrastrutture abitative. I funzionari regionali hanno confermato che l'offensiva ha causato la morte di almeno tre persone e il ferimento di oltre cinquanta individui, segnando un ulteriore episodio di violenza nella guerra che dura da quattro anni e mezzo.

Le vittime e i danni a Zaporizhzhia

A Zaporizhzhia, nella città sud-orientale, un attacco ha colpito un edificio residenziale di cinque piani, causando gravi danni strutturali alla struttura. Il governatore regionale Mykhailo Semikin ha riportato su Telegram che, durante le operazioni di sgombero delle macerie, una lastra di cemento è crollata, uccidendo un soccorritore che stava tentando di operare nell'area interessata.

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L'impatto del bombardamento si è esteso oltre l'edificio colpito, con la conferma ufficiale di un civile deceduto e di un numero superiore a cinquanta persone ferite. La gravità della situazione è ulteriormente aggravata dal crollo di strutture durante le operazioni di soccorso, che hanno costretto le squadre di emergenza a gestire non solo i feriti diretti, ma anche il rischio di ulteriori cedimenti.

L'attacco a Odesa sul Mar Nero

Nello stesso giorno, anche il porto di Odesa sul Mar Nero è stato colpito da un attacco delle forze russe. Serhiy Lysak, capo dell'amministrazione militare della città, ha dichiarato che due persone hanno perso la vita in seguito a un bombardamento contro un'abitazione privata.

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Oltre alle vittime mortali, l'incursione ha lasciato cinque persone ferite. Tra i sopravvissuti, due si trovano in condizioni gravi e richiedono assistenza medica immediata. L'attacco ha dimostrato la capacità delle forze russe di colpire obiettivi specifici anche nelle regioni occidentali del paese, aumentando la pressione sulle difese aeree locali.

Le posizioni ufficiali sul targeting dei civili

Nonostante gli eventi del 13 novembre 2026, sia l'Ucraina che la Russia continuano a negare il targeting intenzionale dei civili in questa guerra durata oltre quattro anni e mezzo. Queste dichiarazioni contraddittorie alimentano il dibattito internazionale sulle norme di condotta bellica e sulla protezione delle aree urbane.

I dettagli forniti da Mykhailo Semikin e Serhiy Lysak sottolineano l'impatto diretto sulle popolazioni civili, con edifici residenziali che diventano bersagli primari. La presenza di soccorritori vittime durante le operazioni di salvataggio a Zaporizhzhia evidenzia i rischi operativi che le squadre di emergenza affrontano quotidianamente in queste zone di conflitto.

Conseguenze e prospettive future

L'escalation degli attacchi su Zaporizhzhia e Odesa rappresenta un deterioramento significativo della sicurezza nelle regioni meridionali e sud-orientali dell'Ucraina. Le autorità locali stanno coordinando gli sforzi per gestire l'emergenza, fornendo assistenza medica ai feriti e stabilizzando le strutture danneggiate.

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La situazione richiede un'attenzione costante da parte della comunità internazionale e delle organizzazioni umanitarie, dati i numeri elevati di vittime e feriti registrati in un solo giorno. Le operazioni di recupero e ricostruzione a Zaporizhzhia e Odesa inizieranno non appena sarà possibile garantire la sicurezza delle aree colpite, ma l'incertezza sulle prossime mosse delle forze russe rimane un fattore determinante per la pianificazione della risposta civile e militare.