Lo Stato Islamico ha attaccato un quartier generale a Hasaka, uccidendo due agenti e ferendone cinque. L'attacco è avvenuto nel quartiere Mushairfa il 25 novembre.

Un attacco terroristico sferrato dallo Stato Islamico ha causato la morte di due membri delle forze di sicurezza interna siriane e il ferimento di altri cinque operatori nelle città nord-orientale di Hasaka. L'episodio è stato confermato mercoledì dalla televisione di Stato siriana, segnando un'ulteriore escalation della violenza nel nord-est del paese.

Il bersaglio dell'operazione era un quartier generale militare situato nel quartiere di Mushairfa. La comunicazione è stata fornita dal capo della sicurezza interna di Hasaka, Marwan al-Ali, che ha diretto le dichiarazioni alla stazione televisiva statale Ekhbariya durante le prime fasi dell'incidente.

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Dettagli Operativi e Bilancio delle Vittime

Le forze di sicurezza interna hanno rilasciato un comunicato dettagliato affermando che l'attacco è stato compiuto da quattro militanti dello Stato Islamico. L'azione ha portato alla morte di tutti e quattro gli aggressori, con due caduti durante gli scontri a fuoco con le unità di sicurezza e due deceduti a seguito di attentati suicidi.

Storia Recente del Gruppo Militante

Lo Stato Islamico ha dichiarato ufficialmente l'inizio di una nuova fase di operazioni contro il governo del presidente Ahmed al-Sharaa nel mese di febbraio. Da allora, il gruppo ha continuato a sferrare una serie di attacchi mirati contro le forze militari e di sicurezza, concentrando le proprie attività particolarmente nelle regioni del nord e dell'est della Siria.

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Contesto Storico e Posizioni Politiche

A settembre, le autorità siriane avevano annunciato di aver smantellato una cellula dello Stato Islamico che operava attraverso quattro diverse province, portando all'arresto di diversi leader e membri del gruppo. Il presidente Ahmed al-Sharaa, che in passato ha combattuto lo Stato Islamico durante la guerra civile siriana guidando il Fronte al-Nusra legato ad al-Qaeda, ha reciso i legami con al-Qaeda nel 2016.

Integrazione nella Coalizione Internazionale

Il governo guidato da al-Sharaa si è ufficialmente unito alla coalizione guidata dagli Stati Uniti contro lo Stato Islamico nel novembre 2025. Sebbene il gruppo militante abbia perso la sua ultima roccaforte territoriale in Siria nel 2019, continua a operare attraverso cellule clandestine, mantenendo una minaccia persistente per le istituzioni dello Stato siriano e la popolazione civile nelle aree di confine.